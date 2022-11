Valko-Venäjän liittyminen sotaan epätodennäköistä uhoamisesta huolimatta, arvioi ISW – MTV seuraa sotaa

Venäjä on iskenyt viime aikoina erityisesti Ukrainan energialaitoksiin, mikä on pakottanut maan kiertäviin sähkökatkoihin ja vaikeuttanut myös vedenjakelua.

Ulkoministeri uskoo, että lisäpakotteita on tulossa. Eräs asia on myös nykyisten pakotteiden kiertämisen estäminen. Toistaiseksi EU on ollut pakotteissa hyvin yksimielinen, mutta energiakriisi on omiaan aiheuttamaan myös eripuraa.