Zelenskyi: Venäjä teki päätöksen viljasopimuksesta jo syyskuussa – MTV seuraa sotaa

Venäjällä ei ole mitään syytä vetäytyä sopimuksesta, jolla on mahdollistettu viljan vienti Ukrainasta, sanoo Yhdysvaltain presidentti Joe Biden.

Venäjän puolustusministeriö kertoi lauantaina jäädyttävänsä osallistumisensa sopimukseen, joka on sallinut Ukrainan viljanviennin Mustallamerellä.

Venäjä on viime viikkoina keskittänyt lennokki- ja ohjusiskunsa voimalaitoksiin ympäri Ukrainaa. Iskut ovat tuhonneet yli 30 prosenttia tuotantokapasiteetista ja aiheuttaneet laajoja rajoituksia.

– Tällä hetkellä on jo huomattavasti vähemmän vakauttamistoimenpiteitä ja hätäsähkökatkoksia... mutta rajoitukset ovat vielä mahdollisia joissakin kaupungeissa ja joillakin alueilla, Zelenskyi sanoi videoviestissään.

Ukrainan asevoimat sanovat ampuneensa alas 300 venäläisten aseistettua lennokkia eli dronea. Venäjä on kuitenkin onnistunut osassa lennokki-iskuistaan ja usein kohteena ovat olleet tavallisten ihmisten kodit.

– Täälläkin on käynnissä kiivas jälleenrakennus, mutta viime viikkoina venäläiset ovat jatkaneet hyökkäyksiä drone-iskuilla, MTV Uutisten toimittaja Niko Nurminen raportoi Makarivista.

Kaupungissa asuva Alina Neomorozitska kertoo, että droneja on ollut kaupungissa usein.

– Se on hyvin pelottavaa. Pelottavaa siksi, ettemme tiedä mistä ne tulevat ja minne ne voivat osua.

Reutersin mukaan YK on ollut yhteydessä Venäjän viranomaisiin sen jälkeen, kun Moskova ilmoitti keskeyttävänsä sopimuksen, joka sallii Ukrainan viljan ja lannoitteiden vienniin sen Mustanmeren satamista.

– On elintärkeää, että kaikki osapuolet pidättäytyvät kaikista toimista, jotka vaarantaisivat Mustanmeren vilja-aloitteen, joka on kriittinen humanitaarinen ponnistus, jolla on selvästi myönteinen vaikutus miljoonien ihmisten ruoansaantiin ympäri maailmaa, YK:n edustaja Stephane Dujarric sanoo.