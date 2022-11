Pekka Haavisto MTV:lle: Parhaassa tapauksessa Turkilta vihreää valoa jo tämän vuoden puolella – "Monet Nato-maat ovat olleet yhteydessä Turkkiin"

– Turkkihan on tehnyt vähän eroa Suomen ja Ruotsin välille ja sanonut, että Ruotsi on ongelmallisempi kurdikysymyksen vuoksi. Suomella ja Ruotsilla on etu päästä Natoon yhtä aikaa.

Onko pakotteista mitään hyötyä?

– Esimerkiksi McDonald's on siirtynyt paikalliseen tuotantoon, mutta keskiluokkaan vaikuttaa eniten liikekannallepano. Tavalliset perheet ovat joutuneet lähettämään poikiaan rintamalla ja tietoisuus sodasta on kasvanut, Haavisto valottaa tilannetta.

Ulkoministeri uskoo, että lisäpakotteita on tulossa. Eräs asia on myös nykyisten pakotteiden kiertämisen estäminen. Toistaiseksi EU on ollut pakotteissa hyvin yksimielinen, mutta energiakriisi on omiaan aiheuttamaan myös eripuraa.