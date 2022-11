NYT: Venäjän armeijan johto on keskustellut taktisten ydinaseiden käytöstä Ukrainassa

Ei tietoja todellisista toimista

The New York Timesin mukaan Yhdysvaltain hallinto sai tiedustelutietoa Venäjän keskusteluista viime kuun lopussa.

Ydinaseen käyttö muuttaisi sotaa perustavanlaatuisesti

Pentagon arvioi, että Venäjällä on varastossa jopa 2 000 taktista ydinasetta, jotka on suunniteltu käytettäviksi taistelukentillä. Taktisten ydinaseiden kantama on lyhyt ja niitä on ajateltu käytettävän mannertenvälisten ballististen ohjusten rinnalla.