Venäjä lopetti Ukrainan viljaa kuljettavien laivojen tarkastamisen Istanbulissa – noin sata viljalaivaa odottaa

Venäjä ilmoitti lauantaina vetäytyvänsä viljanvientisopimuksesta, joka on mahdollistanut Ukrainan viljanviennin Mustallamerellä. Venäjä perusteli vetäytymistään iskuilla, jotka Ukraina teki miehitetylle Krimin niemimaalle.

Heinäkuussa solmittu Turkin ja YK:n välittämä sopimus on ollut tärkeä maailman ruokakriisin helpottamiseksi. Ukrainasta lähteneet ja sinne kulkevat laivat ovat sopimuksen mukaan kulkeneet Istanbulin kautta. Turkki on valvonut kuljetuksia, ja paikalla on ollut edustajia niin Ukrainasta kuin Venäjältä.