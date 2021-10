Valioliigaseuran faneilta raju kannanotto – raaka banderolli kohautti: "Sarja on valinnut rahan moraalin sijaan"

– Saudien johtama Newcastlen ostaminen on saanut oikeutetusti laajan tuomitsemisen ja vihan. Se on selvää, että PIF on julkisivu tyrannimaiselle saudihallinnolle ja sen tukemisella, Valioliiga on tehnyt pilaa "omasta omistajien ja johtajien" testistä. Valioliiga on valinnut rahan moraalin sijaan ja tämän oston hyväksymisellään tehnyt kauppaa yhden maailman verisimmän ja sortavimman hallinnon kanssa, Crystal Palacen fanit kirjoittivat julkaisussaan.