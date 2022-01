Manchester Unitedissa kuohuu: Kieltäytyikö tuhdisti tienaava ranskalaistähti pelaamasta? Jättihankinta pettänyt odotukset – "Voit vetää siitä omat johtopäätöksesi"

Rangnickin uudistamisprosessin taustalla on pidemmälle ulottuva suunnitelma. Väliaikasella valmennusjaksollaan hän kartoittaa seuralle uutta päävalmentajaa, jonka edestä Rangnick siirtyy kahdeksi vuodeksi seuran urheilujohdon avuksi konsulttitehtäviin.

Periksiantamattomasta vaatimustasosta tunnettu Rangnick on joutunut brittimedian mukaan ristiriitoihin muutamien pelaajiensa kanssa.

Totuus lienee puolivälissä. The Athleticin tietojen mukaan Rangnickin ja Martialin kommunikointi on katkennut, mutta 50 miljoonan euron siirtosummalla vuonna 2015 Unitediin saapunut hyökkääjä ei ole tilanteeseen syytön.

Seuran megatähti Cristiano Ronaldo on ollut puolestaan turhautunut pelaajiston matalaan vaatimustasoon ja on vaatinut jokaiselta terästäytymistä.

– Hän (Pogba) haluaa näyttää seuran faneille, hallitukselle ja koko maailmalle, millainen pelaaja hän on. Ja jos hän toimii niin saadakseen vain riittävän hyvän sopimuksen muualta ja hän on erittäin motivoitunut, miksi en peluuttaisi häntä? Rangnick sanoi.

Nuorten pelaajien kehittäjänä maineeseen niin ikään nousseeseen Rangnickiin kohdistetaan paljon odotuksia. 73 miljoonan punnan siirtosummalla Dortmundista tälle kaudelle hankittu Jadon Sancho , 21, on ollut pelaamisensa kanssa kipsissä enemmän ja vähemmän koko kauden.

– Vaikea sanoa, mistä se johtuu. Tämä on eri sarja, erilainen kilpailu. Valioliiga on fyysisempi, painetta tulee enemmän, vaikka hän pelasikin yhdessä Saksan suurimmista seuroista, Rangnick sanoi Manchester Evening Newsin mukaan .

Rangnickin mukaan pelipaikka ei ole Sanchon ongelma, jolle paras mahdollinen pelipaikka on päävalmentajan mielestä juuri vasen tai oikea laita.

– Kyse on varmasti monesta asiasta pään sisällä. Aina kun näen hänet harjoituksissa, hän on yksi parhaista. Nyt hänen on siirrettävä samat otteet vain otteluihin.