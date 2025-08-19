Siirtosaagan keskellä vellova Valioliiga-tähti päätti hiljaisuuden – "Lupaukset on rikottu"

Newcastlen tähtihyökkääjä Alexander Isak on rikkonut pitkän hiljaisuutensa omasta siirtosaagastaan.

Isak on pyörinyt koko kesän jättimäisten siirtohuhujen kohteena. Liverpool on jahdannut ruotsalaistähteä siirtomarkkinoilla aktiivisesti, ja Isak on itsekin ilmaissut halunsa siirtyä hallitsevan mestarin riveihin.

Newcastle ei kuitenkaan halua luopua ykköstähdestään – ainakaan halvalla. Mediatietojen mukaan Newcastle on vaatinut Isakista hurjaa 150 miljoonan punnan siirtokorvausta, eikä Liverpool ole halukas maksamaan niin suurta summaa.

Tilanne on Isakin ja Newcastlen osalta päätynyt siihen pisteeseen, ettei Isak ole harjoitellut Newcastlen kanssa moneen viikkoon, mikä on herättänyt närää seuran sisällä.

Nyt Isak on kommentoinut tilannettaan julkisesti Instagram-tilillään.

– Olen pysynyt pitkään hiljaa sillä välin, kun muut ovat puhuneet. Hiljaisuus on antanut muille mahdollisuuden puskea tapahtumista omaa versiotaan julkisuuteen, vaikka he tietävät, ettei se kerro siitä, mitä on oikeasti sanottu ja sovittu suljettujen ovien takana, Isak kirjoittaa Instagram-tarinassaan.

Isak painottaa, ettei hän halua jatkaa enää Newcastlen riveissä, koska seura on rikkonut ruotsalaiselle antamansa lupaukset.

– Todellisuudessa lupauksia on tehty, ja seura on tiennyt asemani jo pitkään. Sen esittäminen, että nämä ongelmat ovat vasta nyt tulleet ilmi, on harhaanjohtavaa. Kun lupaukset on rikottu ja luottamus on mennyt, suhde ei voi jatkua. Siinä tilanne on minun näkökulmastani, ja sen takia muutos on molemmille parasta, eikä vain itselleni, Isak jatkaa.

25-vuotias Isak on edustanut Newcastlea kaudesta 2022-23 lähtien. Viime kaudella hän teki 34 Valioliiga-ottelussa 23 täysosumaa ollen sarjan maalipörssin toinen.