Jalkapallon miesten Mestarien liigassa isännöintivastuussa ollut Chelsea kukisti Barcelonan maalein 3–0.
Chelsea oli niskan päällä ottelun alusta alkaen. Verkko heilui jo neljännellä minuutilla, kun kotijoukkueen Enzo Fernandez iski pallon maaliin. Osuma kuitenkin hylättiin Wesley Fofanan käsivirheen vuoksi.
Fernandez pääsi varttia myöhemmin jälleen maalintekoon, mutta tuolla kertaa onnistuminen hylättiin paitsion vuoksi.
Ensimmäisen puoliajan ainoa hyväksytty maali syntyi lopulta, kun Barcelonan Jules Kounde tyrkkäsi rangaistusalueelle saatellun pallon omaan maaliin.
Ottelu otti ratkaisevan käänteen hetkiä ennen puoliaikaa, kun Barcelonan kapteeni Ronald Araujo sai keltaisen kortin huonosta taklauksesta Marc Cucurellaa vastaan. Kortti oli Araujolle jo toinen laatuaan, ja hänet passitettiin pois kentältä.
Barcelona jatkoi ottelun toiselle puoliskolle kymmenellä pelaajalla, ja Chelsea pääsi tylyttämään vieraitaan.
Vasta 18-vuotias brasilialaispelaaja Estevao kasvatti ensin johdon 2–0:aan ottelun 55. peliminuutilla. Estevao sai pallon oikealta laidalta, ohitti kaksi puolustajaa ja laukoi Barcelonan maalin kattoon.
Loppulukemat sinetöi Liam Delap 73. minuutin maalillaan.