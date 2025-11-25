Jalkapallon Englannin Valioliigassa annettiin maanantai-iltana yllättävä punainen kortti, kun Evertonin Idrissa Gueye läiskäisi joukkuetoveriaan Michael Keanea kasvoille.

Gueye lähetettiin 13. minuutilla nähdyn yhteenoton seurauksena kentältä, ja Everton jatkoi ottelua isäntäjoukkue Manchester Unitedia vastaan kymmenen pelaajan voimin.

Manchesterilaisyleisö mitä luultavimmin odotti ylivoiman johtavan hyökkäysaaltoihin, mutta United ei onnistunut hyödyntämään tilannetta.

Verkon löysi sen sijaan Everton, jolle 1–0-vierasvoiton lunasti Kiernan Dewsbury-Hall 29. peliminuutin maalillaan.

Gueye on ensimmäinen Valioliiga-pelaaja, joka on lähetetty kentältä joukkuetoverin kanssa nahistelemisen vuoksi sitten vuoden 2008.

Evertonin päävalmentaja David Moyes sanoi kuitenkin "pitävänsä siitä", kun hänen pelaajansa tappelevat.

– En halua heidän hyväksyvän sitä, että joku ei pelaa tarpeeksi hyvin. Jos haluat voittavan joukkueen ja tuloksen tuovan sitkeyden ja kovuuden, sinulla täytyy olla pelaajia, jotka toimivat sillä tavalla, Moyes kommentoi Britannian yleisradioyhtiö BBC:n mukaan.

Gueye pahoitteli tekoaan sosiaalisessa mediassa.