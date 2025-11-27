Liverpoolin vaikeudet jatkuivat keskiviikkona, kun se koki Mestarien liigassa tylyn 1–4-kotitappion PSV:lle.
Ottelu alkoi jo Liverpoolin kannalta karmivasti, kun vierasjoukkue PSV sai rangaistuspotkun vain neljän minuutin pelin jälkeen. Kroattikonkari Ivan Perisic ei erehtynyt, vaan upotti pallon varmasti oikeaan alakulmaan.
Liverpool sai hetkellistä helpotusta noin kymmenen minuuttia myöhemmin, kun Dominik Szoboszlai toi isännät tasoihin.
Toisella jaksolla PSV meni kuitenkin menojaan. Guus Til ja kaksi maalia tehnyt Couhaib Driouech veivät osumillaan vierailijat komeaan 4–1-voittoon.
Liverpool on ajautunut viime kuukausina rajuun ahdinkoon. Kaikki kilpailut mukaan luettuna joukkue on hävinnyt 12 viime ottelustaan peräti yhdeksän.
Kylian Mbappelle pikahattutemppu
Helppoa ei ollut Real Madridillakaan. Olympiakos järkytti espanjalaisjättia 8. peliminuutilla, kun Chiquinho onnistui maalinteossa.
Sitten esiin astui kukapa muukaan kuin Kylian Mbappe. Ranskalaistähti takoi Mestarien liiga -historian toiseksi nopeimman hattutempun iskemällä kolmesti kuudessa minuutissa ja 42 sekunnissa.
Mbappe teki lopulta neljä maalia ja siivitti Realin niukkaan 4–3-vierasvoittoon.
2:04