Jalkapallon Englannin Valioliigan hallitsevan mestarin Liverpoolin ahdinko syveni myöhään keskiviikkona, kun hollantilainen PSV Eindhoven kävi "Punaisten" kotona Anfieldilla höykyttämässä isäntänsä peräti 4–1 Mestarien liigan ottelussa. Tappio oli Liverpoolille jo yhdeksäs 12 viimeisestä pelistä, kun kaikki kilpailut lasketaan mukaan.

Valioliigassa saldo on kahden viime kuukauden aikana vielä synkempi: seitsemästä viime pelistä yksi voitto ja kuusi tappiota, ja sarjasijoitus on valahtanut 12:nneksi. Kaiken kaikkiaan viime aikojen tahti on ollut heikointa Liverpoolia yli 70 vuoteen.

Paineet alkavat siis olla melkoiset, ehkä jopa viime kauden juhlitun mestarivalmentajan Arne Slotin harteilla.

– Jatkamme taistelua, ja yritämme parantaa otteita. Sitä me kaikki yritämme, sunnuntaina Valioliigassa West Hamin kohtaava, yhä rauhallisuutensa säilyttävä Slot sanoi.

Paineita sanoitti tuoreimman katastrofiesityksen jälkeen muun muassa Liverpool-legenda Steven Gerrard.

– Jokainen tappio tuo kriisin lähemmäksi. Tuollaisille esityksille ei selityksiä löydy tässä seurassa. Joukkueella on massiivisia vaikeuksia, sitä ei voi kiistää, Gerrard jyrähteli TNT Sportsille.