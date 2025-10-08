Alkoholin kotiinkuljetuksen sallimista koskeva lakiesitys on parhaillaan eduskunnan käsittelyssä.

Yritykset varautuvat jo mahdolliseen alkoholin kotiinkuljetuksen sallimiseen. Asiaa koskeva lakiesitys on parhaillaan eduskunnan käsittelyssä.

Esityksen mukaan alkoholia voisi tilata ja toimittaa Alkosta sekä muun muassa vähittäismyyntiluvallisista kaupoista ja ravintoloista. Luvanvaraisesta vähittäismyynnistä voisi tilata esimerkiksi enintään 8-prosenttisia käymisteitse valmistettuja alkoholijuomia. Tätä vahvemmat juomat tilattaisiin Alkosta.

Alkoholijuomia saisi luovuttaa vastaanottajalle vain kello 9–21. Alkosta tilattuja juomia saisi kuitenkin luovuttaa vain Alkon aukioloaikojen mukaisesti.

Kaikilta alkoholijuomien toimittajilta vaadittaisiin erillinen toimituspassi.

S-ryhmän marketkaupan suunnittelujohtaja Mika Lyytikäinen sanoi keskiviikkona mediatilaisuudessa, että alkoholin kotiinkuljetuksen salliminen ruoan verkkokaupan toimitusten yhteydessä on asiakkaiden toivoma uudistus.

– Nythän ostoskorit osittain jäävät vajaaksi, hän sanoi.

Lyytikäinen huomautti, että S-ryhmän myymälöissä on jo pitkään tehty alkoholin myyntiin liittyvää valvontaa ja se voidaan laajentaa koskemaan myös kotiinkuljetuksia. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että ostajan ikä tarvittaessa tarkastetaan eikä alkoholia luovuteta alaikäiselle tai selvästi päihtyneelle.

Lisäksi alkoholin kotiinkuljetukseen liittyisi omia uudistuksia, kuten alkoholia sisältävien kuljetusten erityinen merkintä.

Tupatarkastuksia nuorten kotibileisiin?

Lyytikäinen sanoi, että kotiinkuljetusten yhteydessä ikäraja tarkistettaisiin lähtökohtaisesti siltä henkilöltä, jolle tuote luovutetaan. Jos kuljettaja epäilee alkoholin välittämistä alaikäiselle, voidaan henkilöllisyystodistusta kysyä myös muilta paikalla olijoilta. Asiaa käsitellään muun muassa S-ryhmän omassa ikärajapassikoulutuksessa.

Lyytikäinen ennakoi, etteivät kuljettajat kuitenkaan ala tehdä "tupatarkastusta" esimerkiksi kuljettaessaan alkoholijuomia nuorten kotibileisiin.

Ruokalähettipalvelu Woltin palvelunlaadusta vastaava johtaja Lauri Hallavo sanoi toivovansa, että tätäkin asiaa tultaisiin käsittelemään kuljettajille pakollisissa toimituspassikoulutuksissa.

– Olisi tosi hienoa, jos toimituspassikoulutukset pitäisivät sisällään näitä konkreettisia tilanteita, miten siinä pitäisi toimia, hän sanoi.

– Ei ole kiva asiakkaalle eikä kuljettajalle, jos siinä tilanteessa on erimielisyyksiä.

Woltin suunnitelmissa on tarkastaa ostajan ikä myös ostotilanteessa vahvan tunnistautumisen avulla. Lisäksi asiakas saa koodin, jonka lähetti tarvitsee toimituksen kuittaamiseen. Jos toimitus jää luovuttamatta asiakkaasta johtuvasta syystä, lähetti saa pitää palkkionsa. Hän saa tässä tapauksessa erillisen palkkion myös tuotteiden palauttamisesta noutopaikkaan.

"Kuljettajan turvallisuus on ensisijainen"

Toimituspassikoulutuksista toivotaan apua myös alkoholin kotiinkuljetukseen liittyviin mahdollisiin vaaratilanteisiin.

– Tuntuu aika todennäköiseltä, että jotakin tapahtuu. Olisi hienoa, jos toimituspassikoulutus pitäisi sisällään tällaisia skenaarioita. Ja antaisi vähän ohjenuoraa siihen, mikä on oikea tapa toimia, Woltin Hallavo sanoi.

Hän korosti kuljettajan turvallisuuden ensisijaisuutta: vaarallisista tilanteista pitää poistua ja pyytää tarvittaessa viranomaisten apua.

S-ryhmän Lyytikäinen totesi, että näissä tilanteissa toimitaan periaatteessa samalla tavalla kuin myymälöissä, joissa niissäkin on usein erilaisia häiriötilanteita.

– Kuljetustilanteissa tilanteesta poistuminen voi olla jopa helpompaa, kun myymälässä meidän henkilökuntamme ei voi poistua kokonaan kiinteistöstä ainakaan, jos tulee vaikea tilanne.

Päivittäistavarakauppa ry:n puheenjohtaja Tuula Loikkanen esitti toiveen, että jos laki hyväksytään, sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira antaisi selvät ohjeet myös paikoista, joihin alkoholia ei saa toimittaa.

Lakiesityksessä tällaisiksi paikoiksi on määritelty esimerkiksi terveydenhuollon palveluyksiköt, päihdehuollon yksiköt, päiväkodit ja peruskoulut. Loikkanen sanoi pitävänsä listausta osin tulkinnanvaraisena.

– Ettei käy sellaista vahinkoa, että meillä on joku perhepäivähoitaja, joka vaikka kotonaan hoitaa lapsia. Meillä pitää olla hyvin selvästi tiedossa, saako sinne sitten illalla toimittaa vai eikö saa.