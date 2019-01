Vain rikkailla on varaa ostaa sähköauto ja viisi muuta väittämää sähköautoista – "Sähköauto maksaa itsensä takaisin viidessä vuodessa"

1. Vuonna 2030 Suomen teillä on 700 000 sähköautoa

"Aika hulppealta tavoiteelta tämä tuntuu. Se hallituksen tavoite 250 000 sähköautoa, jossa on ladattavat hybridiautot ja täyssähköautot mukana, on täysin realistinen ja menee näillä kasvulukemilla heittämällä rikki. Kyllä siihen päästään, jos halutaan. Käytännössä se vaatisi joko vahvaa valtion ohjausta tai autojen kehittymistä. 11 vuotta on hyvin pitkä aika. Jos jo 2025 meillä on edullista akkutekniikkaa, niin tuo on mahdollista", toteaa autoelektroniikan lehtori, sähköautoasiantuntija Vesa Linja-aho.