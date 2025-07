Vilman pikkusisko joutui julman henkirikoksen uhriksi: "Vendi oli oikea ihminen – viaton tyttö"

15-vuotias Vendi kuoli seksuaaliväkivallan ja henkirikoksen uhrina 25. toukokuuta 2024 kotimatkallaan Valkeakoskella.

Tekijä saatiin nopeasti kiinni ja tuomittiin myöhemmin murhasta. Uutuusdokumentissa Vendin sisko Vilma ja täti Saara kertovat raskaasta suruvuodesta ja oikeusprosessin epäoikeudenmukaisuudesta.

Juttu on julkaistu alun perin toukokuussa 2025. MTV Uutiset julkaisee jutun uudestaan, koska Vendin murhasta annetaan perjantaina hovioikeuden tuomio.

Se oli tavallinen lauantaiaamu.

Niin Vilma Salminen aloittaa, kun häntä pyytää kertomaan, kuinka pikkusiskon murha paljastui hänelle.

Vuosi sitten toukokuussa Vilma ja hänen puolisonsa olivat syömässä aamupalaa asunnossaan Lahdessa, kun puhelin soi. Vilman leppoisaksi suunniteltu lauantai muuttui yhdessä hetkessä painajaiseksi, jolle ei näy loppua vieläkään.

Soittaja oli Vilman äiti.

– Kuulin, kun äiti sanoi kumppanilleni, että ota Vilmaa kädestä kiinni, nyt tulee hirveitä uutisia.

Sinä aikana, kun äiti veti happea puhelimen toisessa päässä, Vilma kävi päänsä sisällä läpi kaikki kamalimmatkin skenaariot. Totuus oli kuitenkin mielikuvia pahempi.

Vendi, Vilman 15-vuotias pikkusisko, oli löydetty kuolleena.

– En osannut ajatella muuta kuin sitä, että minun on päästävä kotiin ja nopeasti.

Puolentoistatunnin ajomatka Lahdesta Valkeakoskelle oli yhtä sumua.

Vielä samana päivänä Vilma kävi Vendin murhapaikalla. Nyt hän vierailee läheistensä kanssa muistopaikalla viikoittain.MTV

Dokumentin kuvauksissa Vilma jätti muistopaikalle kynttilän, jossa lukee "Me emme koskaan unohda".MTV

Kotiosoite vuodettiin nettiin

Suru kokosi perheen yhteen Vilman lapsuudenkotiin Valkeakoskelle. Perheenjäsenet pitivät vuorotellen toisistaan huolta, että jokainen heistä muistaisi syödä, juoda ja hengittää. Suru oli pohjaton ja tuntui jokaisessa solussa.

Ei mennyt pitkään, kun Vilma alkoi saada yhteydenottoja toimittajilta. Se tuntui raskaalta. Viestejä tulvi joka puolelta – sähköpostitse, Instagramin kautta ja puhelimitse.

– Se oli pelottavaakin, koska emme tienneet itsekään vielä mistään mitään.

Vendin läheiset eivät välttyneet tuijotuksilta, ja myös perheen kotiosoite oli vuodettu nettiin. Eräskin nettikirjoittelija kertoi käyneensä perheen pihalla, jotta sai mitattua Vendin löytöpaikan ja kodin välisen matkan. Se tuntuu Vilmasta edelleen käsittämättömän röyhkeältä.

– Ihmiset eivät ymmärtäneet, että meidän perusturvallisuuden tunteemme oli rikottu. Sitten joutuu pelkäämään sen vuoksi, että joku on päättänyt kertoa, missä asumme.

Paikalliset nuoret järjestivät muistotilaisuuden Kirjaslammen uimarannalla vielä samana iltana, kun tieto Vendin kuolemasta levisi. Myöhemmin samana kesänä ystävät maalasivat paikalle valkoisen sydämen ystävänsä muistoksi.MTV

Koko Suomi suri Vendiä, mutta sillä oli myös kääntöpuolensa. Jokaisella oli omat spekulaationsa ja totuutensa. Keskustelupalstoilla reviteltiin perheen yksityisasioilla.

Vilmaa suututtaa, kuinka hänen vanhempiensa kasvatustaitoja arvosteltiin.

–Joskus saatoin anonyymisti puolustella meitä ja korjata virheellisiä väittämiä. Sekin tuntui pahalta, että ei voinut sanoa suoraan, että tämä ei mennyt näin.

Vilma seurasi tarkasti, mitä ja miten tapahtuneesta kirjoitettiin. Hän imi itseensä kaiken tiedon, mitä tapahtuneesta oli saatavissa. Se oli raskasta, mutta myös hänen tapansa käsitellä surua.

Murhasyyte oli itsestäänselvyys perheelle

Poliisi sai 19-vuotiaan tekijän kiinni vielä samana päivänä, kun Vendi oli löydetty kuolleena. Tapausta käsiteltiin Pirkanmaan käräjäoikeudessa viime lokakuussa.

Vendin perhe toivoi oikeudenkäynnin salaamista. He eivät olisi halunneet, että ulkopuoliset saisivat tietää yksityiskohtaisesti, miten heidän rakkaimpansa raiskattiin ja murhattiin.

Koska salaamiseen ei suostuttu, Vilma ja Saara tekivät päätöksen, joka ohjaa heidän arkeaan edelleen.

He perustivat Facebookiin ja Instagramiin Oikeutta Vendille -tilin, jonka kautta he alkoivat itse jakaa tietoa tapahtuneesta. Ensimmäisen julkaisun he kirjoittivat matkalla käräjäoikeuteen. Julkaisu alkoi sanoilla:



Tässä on Vendi.

Aurinkoinen 15-vuotias, josta kaikki pitivät ja jota oli äärettömän helppo rakastaa.

25.5.2024 Vendin elämä päättyi väkivaltaisesti hänen kävellessään kotiaan kohti ystävänsä luota.

Tekijä saatiin pian kiinni.

Tänään 3.10.2024 asiaa käsitellään oikeudessa.

Perhe ajoi oikeudessa murhasyytettä, kun syyttäjä vaati tekijälle rangaistusta taposta.

– Meille oli itsestäänselvyys, että tästä pitää hakea kaikista kovinta rangaistusta, koska eihän se voi mennä niin, että tekijä istuu sen kolme tai neljä vuotta. Sitä ei halua ajatella, että se on mahdollista ja että se mahdollisuus on edelleen olemassa.

Murhasyyte oli perheelle taloudellinen riski, jonka takia Saara organisoi pienkeräyksen mahdollisten oikeudenkäyntikulujen kattamiseksi. 10 000 euron tavoite täyttyi todella nopeasti.

Vilmasta tuntui, ettei hän pysty surun keskellä olemaan paikallaan. Hänellä on edelleen tarve puhua ja oikoa huhupuheita.MTV

Vilma halusi katsoa tekijää suoraan silmiin

Osa Vendin omaisista seurasi oikeudenkäyntiä paikan päällä. Näköesteeksi tuotu sermi erotti läheiset syytetystä. Osa perheestä ei halunnut nähdä tekijää, mutta Vilma ja Saara halusivat.

Vilmalle oli alusta asti selvää, että hän haluaa katsoa sisarensa murhaajaa silmiin. Hän ei osaa täysin selittää, miksi.

– Jostain syystä halusin nähdä sen, miten hän reagoi. Minulle oli myös tärkeää, että hän näkee, että katson häntä.

– Muistan miettineeni, miten normaalilta ja pienehköltä hän näyttää. Miten tuollainen noin pieni poika pystyy tekemään jotain noin kamalaa?

Dokumentissa Saara kertoo romahtaneensa kuullessaan sisarentyttärensä kuolemasta. Pian hän päätti tehdä kaikkensa siskonsa perheen eteen.MTV

Tuomio tuli harvinaisen nopeasti. Jo samana iltapäivänä, kun oikeudenkäynti alkoi.

Omaisille oli valtava helpotus, kun käräjäoikeus tuomitsi tekijän murhasta eikä taposta.

– Se on ollut tämän vuoden aikana ainoa hetki, kun olen pystynyt olemaan edes hetken iloinen, Vilma kertoo.

Vilmalle on tärkeää, ettei Vendiä nähdä ainoastaan yhtenä numerona henkirikostilastoissa.MTV

Murhan lisäksi Tuomas Sakari Matias Salminen tuomittiin törkeästä lapsenraiskauksesta. Hän sai elinkautisen vankeusrangaistuksen ja määrättiin korvaamaan perheelle 70 000 kärsimyskorvauksia.

– Moni varmaan ajattelee, että 70 000 euroa on iso raha, mutta todellisuudessa emme tule näkemään noita rahoja koskaan.

Vilma ja Saara ovat julkaisemassa Yksinjätetyt-kansalaisaloitetta, jonka tavoite on palauttaa henkirikosten uhrien läheisille määrätyt kärsimyskorvaukset takaisin valtion maksettavaksi.MTV

Tuomitun puolustus ilmoitti tyytymättömyytensä ratkaisuun, ja juttu etenee hovioikeuteen. Raskaan vuoden jälkeen läheisiä on vastassa piinallinen kesä, kun asiaa puidaan taas oikeudessa. Vilma ja Saara toivovat, että hovioikeus tekisi päätöksen nopeasti.

– Se on pahinta, että joutuu koko ajan vain odottamaan. Tuntuu, että ei pääse eteenpäin tai oikeastaan mihinkään suuntaan, Vilma kertoo.

"Hän oli oikea ihminen ja mun pikkusisko"

Vendin kuolemasta on pian vuosi. Vilma jäi pian tapahtuman jälkeen sairauslomalle, joka jatkuu edelleen. Sairauslomalla ovat myös muut Vendin rakkaat mukaan lukien Saara-täti.

Vilma kuvailee, ettei vuoteen ole mahtunut yhtään "tavallista päivää". Jokainen päivä on edelleen selviämistä.

– On vain huonoja päiviä ja sitten on ehkä vähän vähemmän huonoja. Ei voi sanoa, että tässä olisi edes normaaleja päiviä välissä. Tämä on koko ajan tätä samaa.

Kansalaisaloitteen ja sosiaalisen median kautta Vilma haluaa jakaa tietoa siitä epäoikeudenmukaisuudesta, mitä henkirikoksen uhriksi joutuneen läheiset joutuvat kokemaan.

Vilma ei halua, että Vendi nähdään ainoastaan Valkeakosken murhan nuorena tyttönä. Hänelle on tärkeää, että hänen siskonsa muistetaan ihmisenä, sinä kilttinä ja luotettavana nuorena, joka hän todella oli.

– Hän oli ennen kaikkea kiltti. Ihminen, joka ei ikinä haastanut kenenkään kanssa riitaa. Hän oli viaton 15-vuotias tyttö, Vilma kuvailee siskoaan.MTV

– Se tuntuu pahalta, että sitä ei usein muisteta, että hän oli oikea ihminen ja mun pikkusisko.

Sunnuntaina 11. toukokuuta julkaistava Hän oli Vendi -dokumentti on osa Asian ytimessä.doc -sarjaa. Kaikki dokumentit löydät MTV Katsomosta.