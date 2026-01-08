Erityisesti vanhojen puolueiden vastaukset olivat ympäripyöreitä ja toistivat samoja fraaseja.

Poliittiset virkanimitykset ovat nousseet otsikoihin jälleen oikeuskanslerin puututtua tiede- ja kulttuuriministeri Mari-Leena Talvitien tekemään virkanimitykseen. Viiden jälkeen -ohjelma lähetti ennen joulua eduskuntapuolueille kyselyn, jossa pyysi kertomaan, onko puolueella virallista kantaa poliittisiin virkanimityksiin ja minkälaista keskustelua aiheesta on käyty puolueessa viime aikoina.

Tätä kysyimme: Onko puolueella virallista kantaa poliittisiin virkanimityksiin? Jos on, millainen? Minkälaista keskustelua puolueessa on käyty poliittisista virkanimityksistä? Onko puolueessa esitetty mitään keinoja poliittisiin virkanimityksiin puuttumiseksi? Jos on, minkälaisia?

Suurimmassa osassa puolueista kysymyksiin vastattiin kieli keskellä suuta. Lähes kaikki puolueet kertoivat, että niissä ei tällä hetkellä käydä aktiivista keskustelua poliittisista virkanimityksistä.

Erityisesti vanhojen puolueiden kannat muistuttivat varovaisuudessaan toisiaan. Kokoomuksen, SDP:n, keskustan, vasemmistoliiton ja RKP:n mukaan poliittinen aktiivisuus ei saa olla peruste, mutta ei myöskään este virkaan valitessa.