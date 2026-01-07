"Kokoomus nimittää omia miehiä ja naisia kuin viimeistä päivää valtion virkoihin", keskustan kansanedustaja Petri Honkonen syyttää.

Kansanedustaja Petri Honkonen syyttää kokoomusta epäasiallisista poliittisista virkanimityksistä.

– Kokoomuksen nimityspeli on saanut kohtuuttoman härskit mittasuhteet, Honkosen tiedote on otsikoitu.

Entinen tiede- ja kulttuuriministeri Honkonen sanoo olevansa peräti huolissaan opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) tilanteesta.

Oikeuskansleri joutui useaan otteeseen puuttumaan asiaan, kun nykyinen tiede- ja kulttuuriministeri Mari-Leena Talvitie (kok.) nimitti ministeriöönsä ylijohtajaksi kokoomuslaisen Juha Rintamäen.

– Kokoomus nimittää omia miehiä ja naisia kuin viimeistä päivää valtion virkoihin. Kelan pääjohtajanimitysprosessi oli avoimen poliittinen, ja viimeisimpänä OKM:n kulttuuripolitiikan osaston ylijohtajanimitys tuli bumerangina takaisin laillisuusvalvojalta ministerille useita kertoja, Honkonen sanoo tiedotteessa.

Kelan pääjohtajaksi nimitettiin viime keväänä kokoomuksen eduskuntavaaliehdokkaana toiminut Lasse Lehtonen. Tehtävään ajettiin myös kokoomusministeri Arto Satosta.

"Kansalaisena olisin huolissani"

Ylin laillisuusvalvoja oikeuskansleri teki HS:n mukaan useita huomautuksia OKM:n kulttuuri- ja taidepolitiikan ylijohtajan nimityksessä. Tehtävään valitulla Rintamäellä oli vain vähän monipuolista kokemusta alalta ja toinen hakija olisi ollut selvästi enemmän perehtynyt.

Lisäksi oikeuskansleri ojensi ministeriötä esimerkiksi Rintamäen työkokemuksen liioittelemisesta.

Rintamäkeä oli myös haastattelemassa ministerin valtiosihteeri, kokoomuksen entinen puoluesihteeri Kristiina Kokko, joka on työskennellyt Rintamäen alaisena Lauttasaaren seurakunnassa.

– Kansalaisena olisin huolissani, onko ministeriön johto ajan tasalla ja toimintakykyinen kaikkien paineiden keskellä, kun tavanomaisessa nimitysprosessissa tehdään näinkin räikeitä virheitä? Ministeriön vastuulla olevat asiat ovat Suomen tulevaisuuden kannalta keskeisiä, enkä toivoisi puoluepolitiikan vaarantavan niiden hoitamista, Honkonen sanoo.

Poliittiset virkanimitykset ovat pitkäikäinen osa suomalaista politiikan kulttuuria. Myös Petri Honkosen oma puolue, keskusta, on hallitusvallassa ollessaan saanut kritiikkiä virkanimitysten tekemisestä poliittisin perustein.

Viime vaalikaudella esimerkiksi elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) valitsi Geologian tutkimuskeskuksen pääjohtajaksi oman valtiosihteerinsä Kimmo Tiilikaisen (kesk.). Tiilikaisella oli IL:n mukaan ajallisesti selvästi vähemmän johtamiskokemusta kuin muilla kärkihakijoilla.