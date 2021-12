Vain Gretzky, McDavid, Crosby ja kolme muuta yltäneet vastaavaan – tästä superlupauksesta kohisee koko Kanada: "Hänen taitonsa ovat täysin poikkeukselliset"

– On hullua kuulla nimeni tuossa joukossa. Olen unelmoinut tässä turnauksessa pelaamisesta, ja sen mahdollisuuden saaminen tässä iässä on erityistä, Bedard hehkuttaa kanadalaiselle Sportsnetille .

– Hän on niin hyvä ja niin älykäs, että hän saa kanssapelaajien parhaat ominaisuudet nousemaan pintaan ja hyödyntää ne sitten omassa pelaamisessaan. Se on nähty joka tasolla hänen urallaan, Button toitottaa.

– Hänellä on kyky laittaa kiekko juuri sinne, minne hän haluaa. Hänen taitonsa ovat täysin poikkeukselliset. Hänen ajattelukykynsä on poikkeuksellinen. Hänen kypsyytensä jäällä on ristiriidassa hänen ikänsä kanssa, Button luettelee.

"Meillä ei ollut muita vaihtoehtoja"

– Se on vain todella kova. Se on erittäin vaikeasti ennustettava, erittäin petollinen ja nopea. On oltava erityisen tietoinen siitä, kun hän on jäällä, puolustaja Ryan O'Rourke sanoi.