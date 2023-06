Heinäkuun puolivälissä 18 vuotta täyttävän Bedardin uusi osoite löytyy lähes varmuudella Chicagosta, jonka NHL-ylpeys Blackhawks pyrkii rakentamaan uutta menestyspolkua superlupauksen varaan. Bedardia on vertailtu jo pitkään lajin 2000-luvun suurpelaajiin Sidney Crosbyyn ja McDavidiin.

– Hän on taidoiltaan Connor McDavidin tasolla, hänen kohdallaan kyse on seuraavasta sukupolvesta. Connor McDavid aloitti yhden trendin, Connor Bedard seuraavan, NHL:n kykyjenetsintäosaston johtaja Dan Marr sanoi uutistoimisto AP:lle kesäkuun alun draft-leirillä, jossa varauslupaukset osallistuivat erilaisiin kuntotesteihin ja NHL-seurojen haastatteluihin.

Laukausuhka on taattu

Bedardilla on pituutta vain vajaat 180 senttiä, mutta keskushyökkääjän kropassa piisaa voimaa. Nuorukaista on hehkutettu etenkin hurjasta ja monipuolisesta laukauksestaan, jota on verrattu Toronton Auston Matthewsin kutiin. Pelkällä laukausuhallaan Bedard voi olla käänteentekevä pelaaja heti NHL-uransa alussa.