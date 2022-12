Tässä on nuorten MM-kisojen ylivoimainen ykköstähti – NHL-megalupausta verrataan jo Sidney Crosbyyn

Kovia vertauksia

Tänä syksynä tahti on vain kiristynyt. Bedard on paukuttanut 28 otteluun 64 tehopistettä (27+37), joilla irtoaa myös WHL:n pistepörssin ylivoimainen ykköspaikka.

IMAGO/Nordphoto/ All Over Press

IMAGO/Nordphoto/ All Over Press

– Hän on erittäin älykäs kaveri. Hän tekee ketjukavereistaan parempia pelaajia ja hän pystyy hyödyntämään heidän ominaisuuksiaan omassa pelaamisessaan. Hänellä on poikkeuksellisen paljon taitoa. Hän loistaa kirkkaana tähtenä paikassa kuin paikassa, TSN:n asiantuntija Craig Button kuvaili Bedardia jo aiemmin.

Kirkkaimmat nimet muualta

David Jiricek, Tshekki

Shane Wright, Kanada

Fabian Lysell, Ruotsi

Simon Nemec, Slovakia

Slovakia lähtee kisoihin ilman ykköstähteään Juraj Slafkovskyä, joka on jo vakiinnuttanut asemansa NHL:ssä. Mutta ei huolta, osaamista löytyy myös hänen takaansa. Slovakian joukkueen kirkas ykkösnimi on Simon Nemec, joka varattiin viime kesän NHL-draftissa toisella vuorolla New Jersey Devilsiin. Nemec säväytti viime kevään miesten MM-kisoissa, joissa hän paukutti kahdeksaan otteluun kuusi (1+5) tehopistettä. Nemec on takalinjojen roottori, joka tekee jatkuvasti peliä edistäviä tekoja.