Petteri Rimpisestä herkullinen NHL-arvio – asiantuntija nosti esiin myös toisen suomalaispelaajan

Jääkiekon alle 20-vuotiaiden MM-turnaus päättyi Suomen aikaan maanantain vastaisena yönä, kun Nuorten Leijonien joukkue hävisi finaalissa Yhdysvalloille 3–4. Suomen joukkueesta parikin eri pelaajaa nousi turnauksen aikana väkevästi esille.

The Athletic -sivuston NHL-lupausasiantuntija Corey Pronman nosti esiin niitä pelaajia, jotka säväyttivät Kanadan Ottawassa pelatuissa kisoissa. Suomelta Pronman nosti jalustalle kaksi eri tapausta.

Hyökkääjistä Pronman jakoi kehuja HPK:n laiturille Jesse Kiiskiselle, joka on nykyään NHL-seura Detroit Red Wingsin lupaus.

– Kiiskinen iski turnauksen aikana isoja maaleja Suomelle. Hän on taitava kaveri, joka osaa viimeistellä. Se, että hän on nopea ja hänellä on hyvä asenne, tekee hänestä varsin herkullisen lupauksen. Hän pystyy laukomaan kaukaa, mutta hän osaa ajaa myös maalille ja hän tuntuu olevan jatkuvasti kiekon lähellä. Hän ei ole mikään iso kaveri, mutta hän pelaa tavalla, jonka avulla hän saattaa murtautua NHL:ään, Pronman kirjoitti Kiiskisestä.

Kiiskinen nakutti turnauksen seitsemässä ottelussa tehot 6+1=7. Hän on ollut HPK:n kantavia voimia tällä kaudella Liigassa (26 ottelua, 8+14=22).

Kiiskisen lisäksi Pronman nosti Suomen joukkueesta esiin Petteri Rimpisen (Kiekko-Espoo), joka valittiin turnauksen parhaaksi maalivahdiksi.

– Rimpinen oli koko turnauksen arvokkain pelaaja, Pronman täräytti, jatkaen perään:

– Hän kantoi loistavilla suorituksillaan varsin tasapaksulta näyttäneen Suomen joukkueen aina finaaliin asti. Rimpinen voidaan varata ensi kesänä NHL:ään. Häntä ei poimittu viimeksi, koska hänen kokonsa (182 senttiä) herätti kysymysmerkkejä. Tuo ongelma ei katoa minnekään, minkä myötä on vaikea väittää, että hän olisi kovan luokan NHL-lupaus. Mutta jos katsoo pituuden ulkopuolelle: hänellä on paljon sellaisia ominaisuuksia, joista NHL-seurat ovat kiinnostuneet.

– Uskon, että hänet saatetaan varata tänä kesänä ja uskon myös siihen, että hänellä on mahdollisuus murtautua NHL:ään, Pronman jakaa herkullisen arvion.