Melkeristä, 19, tehtiin syntipukki Nuoret Leijonat -pelin takia – nyt purkautuu kovin sanoin Tommy Salo

Ruotsalaisesta jääkiekkomaalivahdista Melker Thelinistä, 19, on tehty sosiaalisessa mediassa syntipukki. Nuorukaista on kritisoitu rajusti jatkoaikamaalista, jolla Suomen Benjamin Rautiainen yllätti hänet alle 20-vuotiaiden MM-välierässä.

Ruotsi hallitsi lauantaina Ottawassa pelatun MM-välierän varsinaisen peliajan loppua mielin määrin ja peli oli pitkälti sen näpeissä myös jatkoajalla, kunnes sille tuomittiin rangaistus. Suomen saaman ylivoiman aikana Benjamin Rautiainen kihautti 4–3-maalin ovelalla laukauksella pienestä kulmasta Melker Thelinin längistä. Nuoret Leijonat eteni loppuotteluun, Ruotsilla oli edessä pronssimatsi.

Siellä on. Suomen Benjamin Rautiaisen laukaus upposi MM-välierässä Ruotsin Melker Thelinin längistä sisään.

Se oli monille ruotsalaisille karvas pala. Pettymystä purettiin osin kohtuuttomallakin tavalla, kun verbaalista sontalastia kaadettiin sosiaalisessa mediassa maalivahti Melker Thelinin niskaan. Ennen jatkoaikaa Suomi oli latonut kolme hyväksyttyä maalia hänen taakseen toisessa erässä ja lisäksi yksi osuma hylättiin niukan paitsion takia.

Ruotsin maalivahti-ikoni Tommy Salo on seurannut keskustelua ja on Hockeysverige.se-sivuston mukaan näreissään. Legenda huomauttaa, että kyse oli Thelinin ainoasta MM-kisoissa häviämästä ottelusta, jatkoajalla.

– Maalivahdilla voi olla rankkaa. Vaikka voittaisitkin ottelun mutta päästät paalin, saat silti kritiikkiä. Minusta se on vähän kummallista. Tärkeintä on, että joukkue voittaa ottelut, minkä hän on tehnyt lukuun ottamatta yhtä jatkoajallista peliä, Salo sanoi.

Salo luonnehtii, että Rautiaisen laukaus oli hankala.

– Et maalivahtina odota laukauksen tulevan sieltä, kun pelataan neljällä kolmea vastaan. En ole varma, olisinko itse valmistautunut siihen, mutta yllätyin.

Salo pitää alhaisena touhuna latoa somessa rapaa juniorimaalivahdille.

– Jos sinulla on kritisoitavaa, sano se suoraan päin naamaa. En usko, että näppäimistöjen takana olevat uskaltavat tehdä sitä, Salo latasi.

Ikoni arvioi vuoden 2023 viitoskierroksen NHL-varaus Thelinin olevan pätevä junioriveskari, jolla on ainekset todella hyväksi, hänen mukaansa NHL:ään saakka. Salo toivoo IF Björklöveniä Ruotsin toiseksi korkeimmalla sarjatasolla edustavan nuoren miehen saavan tukea.

Ruotsin välierässä lyönyt Suomi hävisi loppuottelun Yhdysvalloille, Ruotsi puolestaan taipui pronssimatsissa Tshekille.

Valko-Venäjä-muisto

Tommy Salo sai itse aikoinaan valtaisan määrän kuraa imaistuaan Salt Lake Cityn olympialaisten puolivälieräottelussa Valko-Venäjää vastaan keskialueelta lähetetyn roikkukiekon. Osuma jäi voittomaaliksi, ja Valko-Venäjä toteutti jättiyllätyksen pudottamalla Ruotsin jatkosta 4–3-lukemin.

Salo voitti Tre Kronorin riveissä olympiakullan ja maailmanmestaruuden.