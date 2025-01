Lauri Mikkola, 43, käänsi rajun kritiikin onnistumiseksi – laukoo nyt suorat sanat Suomi-kiekon isosta huolenaiheesta

Ennen vuodenvaihteessa pelattuja nuorten MM-kisoja Suomen alle 20-vuotiaiden maajoukkueen päävalmentaja Lauri Mikkola oli isojen epäilyksien kohteena. Mikkolan luotsaama Suomen joukkue oli murentunut täysin edellisten kisojen loppumetreillä. Kritiikkiä oli ilmoilla, mutta se kaikkosi Ottawassa.

Eletään tammikuun loppua. Nuorten MM-kisojen päättymisestä on kulunut kolmisen viikkoa. Kun Suomen joukkue palasi Kanadan Ottawasta takaisin härmään, lentokoneesta asteli iloisia Leijonia maankamaralle.

Suomi järjesti yllätyksen jääkiekon alle 20-vuotiaiden MM-kisoissa, kun se ylsi finaaliin asti.

– Pystyimme kehittymään turnauksen edetessä, se oli iso juttu. Nyt jälkikäteen kun katsoi esimerkiksi luisteludataa, olimme siinäkin ihan tasoissa tai jopa vähän vastustajia edellä. Pelaajat saivat itsestään kaiken irti. Oli rohkeutta mennä ja flow tempaisi mukaan, Suomen joukkueen päävalmentaja Lauri Mikkola perkaa MTV Urheilulle kisojen antia.

Ennen turnauksen alkua Nuorten Leijonien joukkue ei kuulunut ennakkosuosikkien joukkoon. Ei Suomessa, eikä missään muuallakaan. Nuorten Leijonien matkassa oli pari ykköskierroksen varausta sekä SM-liigassa väläytelleitä pelaajia.

Epäilykset nostivat päätään, kun Suomi hävisi turnauksen avausottelunsa Kanadalle, eikä saanut kunnolla koneita liikkeelle myöskään Saksaa vastaan.

Sitten homma aukeni. Joukkue pääsi samalle sivulle ja Suomi järjesteli yllätyksen jo alkulohkon loppuvaiheilla, kun se kaatoi turnauksen mestarisuosikin USA:n.

Sen jälkeen Nuoret Leijonat päihittivät puolivälierissä Slovakian ja välierissä Ruotsin. Suomi johti myös finaalia Yhdysvaltoja vastaan. Kulta lipesi käsistä jatkoajalla.

– Ainahan nälkä kasvaa syödessä ja kirkkainta haetaan, Mikkola miettii jälkikäteen.

– Nyt kun turnauksesta on vähän aikaa, ja kun on katsonut pelejä uudelleen ja on perannut dataa, niin olihan tuo loistava turnaus meiltä. Ei tarvitse miettiä sitä, että olisi joku asia jäänyt harmittamaan. Että ”ei onnistuttu tuossa ja tuossa”. Jäi kutina siitä, että saimme parasta irti. Silmä paloi koko ajan, eikä jäänyt fiilistä, että joillakin pelaajilla olisi jäänyt jotenkin piippuun. Kaikki pelasivat koko ajan hyvin. Peli on peliä, kolmella kolmea vastaan kun mennään, niin pienet sattumat korostuvat. Jatkoaika meni jenkkien hallinnassa ja olimme vähän hätäisiä, kun pääsimme kiekolle, Mikkola perkaa, viitaten finaalitappioon.

Juttu jatkuu kuvan alla.

Nuoret Leijonat kokivat pettymyksen nuorten MM-kisojen loppuhetkillä.International Ice Hockey Federation

Hitaampi kypsyminen

Suomi laittoi viidellä viittä vastaan pelatessa USA:n tiukoille. Taitoero kuitenkin korostui, kun kaukalossa viiletti enää kuusi kenttäpelaajaa.

– Kyllä viidellä viittä vastaan pelaaminen on kuitenkin se paras vaihtoehto, Mikkola myöntää.

Suomen turnausonnistuminen kiteytyi kahteen elementtiin. Siihen, että koko joukkueen tekemisestä välittyi yhtenäinen identiteetti ja siihen, miten hyvin Petteri Rimpinen torjui maalilla.

Turnauksen anti oli koko suomalaisen kiekon kannalta rohkaiseva. Nuoret Leijonat näyttivät sen, että suomalainen yhteistyöjääkiekko toimii pienessä kaukalossa, kun sitä toteutetaan dynaamisesti ja hyvällä rytmillä.

– Jos miettii vaikka jenkkejä vastustajana, he pelaavat pitkällä viisikolla ja puolittavat kenttää. Heille tulee ongelmia, kun he menettävät kiekkoja ja me pelaamme tiiviillä viisikolla. Olemme lähellä toisiamme ja pääsemme noissa hetkissä nopeasti hyökkäämään. Olen ehdottomasti sitä mieltä, että yhteistyöjääkiekko ja siitä erityisesti tietyt jutut toimivat myös pienessä kaukalossa. Rytmittäminen, keskialueella kiekon kanssa vaihtaminen – ne ovat sellaisia juttuja, joita muiden on vaikea ottaa pois. Saamme noista kilpailuetua, Mikkola analysoi.

Juttu jatkuu kuvan alla.

Suomi laittoi USA:n tiukoille jääkiekon alle 20-vuotiaiden MM-finaalissa.International Ice Hockey Federation

Turnaus osoitti paljon hyvää suomalaisista juurista ja pelillisestä perusosaamisesta. Kaiken hyvän rinnalla oli myös huolenaiheita.

Näistä suurin kohdistuu suomalaisen jääkiekon pelaajatuotantoon. Suomi ei ollut turnauksen ennakkosuosikki siksi, koska sen pelaajamateriaali kalpeni USA:han, Kanadaan ja Ruotsiin nähden.

Suomesta on tullut viime vuosien aikana yhä vähemmän ja vähemmän NHL:n ykköskierroksen varauksia. Ensi kesänä edessä saattaa olla pahin pohjakosketus, sillä juuri nyt yhtäkään suomalaispelaajaa ei povata ykköskierroksen varaukseksi.

Mitä mieltä olet tuosta huolenaiheesta, Nuorten Leijonien päävalmentaja Lauri Mikkola?

– Vuodet eivät ole veljiä keskenään. Se, että tarvitseeko meidän olla suomikiekosta huolissaan – en näkisi sitä niin. Toki, olihan tuolla aika huikeita yksilöjä mukana, kun katsoi turnausta kokonaisuudessaan. Olihan meilläkin hyviä pelaajia, mutta ne turnauksen kärkipelaajat… ne olivat aika hyviä kieltämättä. Näen asian niin, että suomipelaaja kypsyy vähän hitaammin kuin pohjoisamerikkalainen pelaaja. Olen aivan varma siitä, että tuosta meidän ryhmästämme monella kaverilla on hyvä tulevaisuus edessään. Pelaajien kannalta on tärkeä miettiä sitä, että miten se kehitys loppupeleissä tapahtuu. Onko se kehitys jo 18-vuotiaana aivan tapissa vai jatkuuko se. Tuo taas määrittelee sen, että miten ura loppupeleissä taittuu, Mikkola vastaa.

Juttu jatkuu kuvan alla.

Nuorten Leijonien päävalmentaja Lauri Mikkola hopeamitali kaulassaan./All Over Press

Onnistuminen

Mikkola, 43, oli itse kovan kritiikin kohteena sen jälkeen, kun Nuorten Leijonien joukkue suli pahasti edellisissä nuorten MM-kisoissa. Suomi johti tuolloin pronssiottelua Tshekkiä vastaan 5–2. Tshekki painoi kolmannessa erässä peräti viisi maalia Suomen nuottaan ja otti pronssimitalit mukaansa.

Epäilykset Mikkolaa kohtaan voimistuivat. Hän oli saanut Kärppien liigajoukkueesta potkut jo ensimmäisellä päävalmentajakaudellaan. Hänet nimitettiin yllättäen Nuorten Leijonien luotsiksi, kun tehtävään jo aiemmin valittu Tomi Lämsä teki sopimuksen Rauman Lukon kanssa.

– Pronssipeli leimasi sitä edellistä turnausta hyvin vahvasti. Varsinkin viimeinen erä, Mikkola myöntää.

– Tuosta tuli paljon oppia tähän tuoreimpaan turnaukseen mukaan. Sai paljon ymmärrystä siitä, että miten turnaus etenee, mihin kannattaa panostaa ja mitkä ovat oleellisia juttuja. Olihan se hienoa, kun saimme ryhmän yhtenäiseksi ja tiiviiksi. Pystyimme kasvamaan turnauksen aikana, Mikkola jatkaa.

Mikkola oli yksi Suomen onnistujista, sillä niin hän kuin koko ympärillä ollut valmennus vaikuttivat joukkueen suoritukseen. Suomelle löytyi oikea tapa toimia, mikä kantoi finaalissa asti. Suomi kun hallitsi osaltaan USA-ottelua, johtaen sitä tovin ajan.

Miten tuollainen onnistuminen vaikutti valmentajan itseluottamukseen?

– Ainahan se… on sitten missä tahansa kiinni ja kun tulee onnistumisia, niin kyllähän se vaikuttaa itseluottamukseen, Mikkola vastaa, jatkaen nyökkäilen perään.

– Ehdottomasti.