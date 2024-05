Kanadan junioritähdeltä erikoista käytöstä MM-kisoissa – latasi aiheesta jäätävän vastauksen MTV Urheilulle

Bedard on yksi kisojen suurimmista nimistä, sillä hänen ympärillään on pyörinyt melkoinen sirkus jo useamman vuoden ajan. Bedardia pidettiin jo nuorena todellisena superlupauksena. Hänet varattiin viime kesänä ensimmäisellä vuorolla Chicago Blackhawksiin, missä hän väläytteli heti osaamistaan.

– Kaikki on mennyt ihan hyvin. Yritämme parantaa sekä yksilöinä että joukkueena. Olemme saaneet voittoja, mutta tässä on vielä pitkä matka edessä, Bedard totesi MTV Urheilulle.

Bedardin suhteen yksi asia on kuitenkin hämmentänyt. Kun Kanadan junioritähti on tehnyt maalin MM-kisoissa, hän ei ole tuulettanut sitä lainkaan. Ei ensimmäisen, toisen, kolmannen, neljännen tai viidennen osuman kohdalla.

– En pidä tuosta. Maalin tuulettaminen on normaalia. Juhlimatta jättäminen on epäkunnioittavampaa kuin juhliminen. Hän on silti huima pelaaja, Voracek totesi entisessä Twitterissä eli X:ssä.

IMAGO/justpictures.ch/ All Over Press

– Täällä on ollut hauskaa ja tämä on ollut hyvä kokemus jo tähän mennessä. Kaupunki on oikein mukava. Vanhassa kaupungissa on ollut hauska pyöriä. On etuoikeus olla täällä, Bedard mietti.