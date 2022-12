Vain 58 prosenttia lapsista koki aina olonsa turvalliseksi esikoulussa – lapset kaipaavat ja toivovat aikuiselta hellyyttä

Vaikka turvallisuuden määritteleminen osoittautui lapsille vaikeaksi, he kuitenkin tunnistivat monia turvallisuutta edistäviä ja sitä heikentäviä tekijöitä omassa elämässään.

– Turvallisuus tarkoittaa lapsille elinympäristöä, joka tuntuu turvalliselta. Lasten mielestä turvallisuuteen kuuluvat olennaisesti läheiset ihmiset, kertoo tutkija Terhi Tuukkanen, joka on Lapsibarometrin toimittaja.

Tuukkasen mukaan Lapsibarometrin tuloksissa huolestuttavaa on se, että vain 58 prosenttia lapsista koki aina olonsa turvalliseksi esikoulussa.

– Siinä on paikka meille aikuisille ja ammattilaisille pohtia, mistä tämä johtuu. Kannustan, että asiaa lähdetään tutkimaan myös yhdessä lasten kanssa siellä esikoulussa, Tuukkanen sanoo.

Huolta herättävä tulos on myös se, että osa lapsista koki, ettei heillä ole turvallista paikkaa tai ihmistä. Ne lapset, jotka asuivat yksi- tai kaksilapsisissa perheissä sanoivat useimmin, että heillä on jokin turvallinen paikka. Monilapsissa perheissä turvallinen paikka löytyi harvemmin. Tuukkanen epäilee, että tähän voi olla syynä asumisväljyys tai esimerkiksi riitaisat sisarussuhteet, mitkä voivat vaikuttaa turvallisuuden tunteeseen.

Ajankohtaiset kriisit eivät heijastuneet lasten turvattomuuden tunteeseen

Myönteistä barometrin tuloksissa on se, etteivät mediassa esiintyneet ajankohtaiset aiheet, kuten koronakiriisi, ilmastonmuutos tai sota Ukrainassa, näkyneet lasten vastauksissa.

– Kokonaisuutena tutkimuksesta voi tehdä myönteisiä havaintoja. Näyttää siltä, että turvallisuus toteutuu lasten elämässä hyvin. Se on myös myönteistä, että lapset tunnistavat pelkoja ja osaavat sanallistaa niitä, Tuukkanen sanoo.

– No vaikka metsässä oleminen öisin. Sitten vielä komerossa oleminen. Kerran menin komeroon sukan kanssa pilkkopimeässä. Me luultiin, et siellä oli mörköjä ja kummituksia ja hirviöitä, kuvailee yksi haastatteluun vastanneista lapsista pelon tuntemuksiaan.