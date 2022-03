Rehtori kertoo, miten sota näkyy tuhatpäisen koulun arjessa – "Kun ensimmäiset sotauutiset tulivat..."

Pukinmäen peruskoulussa on 1–9-luokkien lisäksi viisivuotiaiden esiopetus. Hiillos kertoo, ettei konflikti ole näkynyt sotaleikkien lisääntymisenä, mutta temmellyksen lomasta on saattanut nyt kuulua sana "Venäjä".

Pieni soittokierros muutamaan pääkaupunkiseudulla toimivaan kouluun kertoo samaa viestiä: vaikka todellisen maailman väkivaltaa esittelevään sisältöön on helppo törmätä perinteisessä ja sosiaalisessa mediassa, ei Ukrainan sota näytä vaikuttaneen lapsiin juurikaan.

Kysymysten tulee lähteä lapsesta itsestään

– Jos ajattelen alle 10–12-vuotiaita lapsia, niin jos ne sotakysymykset eivät lähde heistä, minusta sen käsittely on silloin tarpeetonta, Hiillos toteaa.

Henkilökunta on varautunut keskustelemaan kriisistä lasten kanssa, jos kysymyksiä nousee esiin. Opetushallitus on jakanut ohjeet aiheen käsittelyyn. Viestiä toimintatavoista on välitetty myös koteihin.