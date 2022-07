Älä tee tätä virhettä jälkikasvusi kiukutellessa – "Jos lapsi huutaa sinulle...."

Lapsen saadessa kiukuttelukohtauksen voi vanhemman mielessä vilistä monenlaisia ajatuksia, päivästä riippuen. Kiukuttelu on kuitenkin täysin normaalia.

Dramaattisten känkkäränkkäkohtausten takana on eräitä syitä. Niitä valottaa tarkemmin muun muassa australialainen tutkija Rosina McAlpine, joka on perehtynyt lapsen kehitykseen ja vanhemmuuteen. Hänellä on omakohtaistakin kokemusta vanhemmuudesta.