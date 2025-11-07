Sääntely ja kallis energia ovat lännen ongelmia tekoälykisassa, Nvidia-pomo sanoo.
Kiina tulee voittamaan tekoälykilpailun, arvioi Nvidian perustaja ja toimitusjohtaja Jensen Huang brittilehti Financial Timesin haastattelussa.
Nvidia on tekoälyyn, näytönohjaimiin ja siruihin erikoistunut yhdysvaltalaisyhtiö, joka nousi maailman arvokkaimmaksi vuonna 2024. Tämän vuoden lokakuussa yhtiön arvo nousi yli viiteen biljoonaan dollariin. Biljoona tarkoittaa tuhatta miljardia.
Huangin mukaan "kyynisyys" kyykyttää länsimaiden teknologian kehitystä. Tämä näkyy ennen kaikkea tekoälyn säätelynä.
Lännessä tekoälyn kehitystä on pyritty suitsimaan siihen liittyvien pelkojen takia. Useat teknologia-asiantuntijat ovat varoittaneet tekoälyn voivan olla tulevaisuudessa vaaraksi ihmisille.
AI-kehittäjät puolestaan sanovat tekoälyn olevan älyllisesti jo ihmisten tasolla ja monissa tehtävissä selvästi parempia ihmisiin nähden.