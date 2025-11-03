



Yhdysvallat ja Kiinan taistelevat maailman herruudesta – ja Kiina voittaa Julkaistu 41 minuuttia sitten Helena Petäistö PetaistoHelena Kiina on voittamassa maailman herruuden. Nyt on Euroopalla tuhannen taalan paikka pelata korttinsa oikein uudessa maailmanjärjestyksessä, kirjoittaa MTV Uutisten monivuotinen kirjeenvaihtaja Helena Petäistö. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump näkee kansainvälisen kanssakäymisen planeetanlaajuisena korttipelinä. Kaikki muistavat, miten hän huusi helmikuussa Valkoiseen taloon tulleelle vieraalleen, Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyille, ettei tällä ole kortteja kädessään. Kun Yhdysvaltain ja Kiinan johtajat tapasivat kuluneella viikolla ensimmäistä kertaa kahdenkeskisissä neuvotteluissa sitten vuoden 2019, ilmeni, että Trumpin käsissä olleissa korteissa luki "Made in China". Kiinan presidentti Xi Jinping antoi hyytävän oppitunnin maailman kuninkaaksi julistautuneelle Trumpille ja osoitti selvästi sen, että jos joku voittaa maailman herruuden, se ei ole ainakaan omaan erinomaisuuteensa tikahtuva Trump. Brittiläinen asia-aikakauslehti The Economist analysoi jo tätä tämän vuoden tärkeintä huipputapaamista edeltävällä viikolla arvioiden, että Kiina on voittamassa kauppasodan. Eteläkorealaisen Busanin lentokentän terminaalin ankean harmaassa huoneessa nähtiin vajaassa kahdessa tunnissa, ettei laatulehti ollut taaskaan väärässä. Trumpin temppuilu törmäsi järkkymättömään Kiinan muuriin ja osoitti, että tahdin tällä planeetalla määrää nyt todellakin Pekingin pandakarhu. Siitä ei ole enää epäilystä. Trumpin pullistelu huvitti Juuri tapaamisen alla Trumpin omalla somealustallaan ulos tuuppaama pullistelu siitä, että Yhdysvallat aloittaa uudelleen ydinvoimatestit, herätti vain hilpeyttä poliittisissa pilapiirroksissa eikä todellakaan järkyttänyt Kiinan keisaria tuuman vertaa. Ranskalaisessa pilapiirroksessa punaiseen kravattiin sonnustautunut hahmo ilmoitti aloittavansa ydinvoimatestit uudelleen. Toinen ihmetteli, mitä järkeä siinä on, kun niitä ei maassa edes tarvita. Punakravatti totesi vain, etteihän se mitään haittaa, mutta hänellä itsellään on tarvetta sanoa se.





Trumpin varjonyrkkeilyyn aletaan jo niin tottua, että muu maailma voi jo välillä hymähdellä. Xi Jinpingin kohdalla se vaikutti torstaina olleen hyttysen ininää. Itseriittoinen Trumpin hallinto on The Economistin mukaan tähän asti aliarvioinut omat muskelinsa Kiinaan nähden, mutta ei enää sen jälkeen, kun Kiina yhtäkkiä lopetti harvinaisten maametallien toimittamisen Yhdysvaltain Piilaaksoon lokakuussa.

Niinpä alkoi Washingtonin ja Pekingin välillä kiivas, viikkoja kestänyt etäneuvottelu, jonka päätteeksi Trump joutui lentämään Etelä-Koreaan sopimaan aselevosta itse keväällä aloittamassaan kauppasodassa. Saapuessaan Trump julisti molempien maiden lippujen edessä, että tapaamisesta tulee suuri menestys, siitä ei ole epäilystäkään. Niin, vaikka Kiinan johtaja on erittäin kova neuvottelukumppani, muisti diilintekijä korostaa. Neuvottelukumppanin ilmekään ei värähtänyt, hän ei sanonut sanaakaan eikä suostunut kättelyssä minkäänlaiseen lähestymisen osoitukseen, vaikka Trump kuinka yritti sellaista näyttää. Tunnelma oli jäätävä.

Tilanne rauhoittui

Vain yhden tunnin ja 40 minuutin tapaamisen jälkeen, Xi totesi lakonisesti naama yhä peruslukemilla: "On normaalia, että maailman kahdella suurimmalla taloudella on keskinäistä kahnausta silloin tällöin. Kiinan Yhdysvaltain täytyy pysyä kauppakumppaneina ja ystävinä. Sen opettaa meille historia ja siihen meidät pakottavat realiteetit." Siinä pantiin tullitariffeilla mekkaloinut ja maailmankauppaa sekoittanut Valkoisen talon valtias paikalleen. Minkäänlaiseen tiedotustilaisuuteen Kiinan keisari ei suostunut. Hänen ei tarvinnut alistua Trumpin jo tunnetusti arvaamattomiin asetelmiin ja nöyryytyksiin koko planeetan silmien edessä niin kuin heikkojen liittolaisten on ollut ollut pakko suostua.

Tuskin oli Air Force One noussut ilmaan, kun Trump ehätti jo ovenrakoon mainostamaan, miten fantastinen oli tapaaminen ollut Xin kanssa: 12 pistettä 0-10 -asteikolla! Todisteena siitä sovittu tapaaminen huhtikuussa Kiinassa ja sen jälkeen vielä toiset treffit ensi vuoden puolella Washingtonissa.

Mutta tosiasiassa erimielisyyksiä ei saatu hälvennetyksi, eikä ”suuri rauhantekijä” päässyt aselepoa pidemmälle, mutta tilanteen rauhoittumiseen täytyy totta kai olla tyytyväinen. Trump laski Kiinalle asettamansa tullit 57 prosentista 47:ään prosenttiin, ja Xi lupasi jatkaa Piilaakson kipeästi tarvitsemien maametallien toimittamista nykyehdoilla vielä vuoden ajan. Mutta Trumpin porukalle tuli seposelväksi, ettei Kiinan kanssa kannata kaivaa verta nenästään, kun sillä on näin tehokas kauppa-ase hallussaan. Kiinan maaperässä on 90 prosenttia maailman harvinaisista maametalleista.

Mutta myös suuttuneet amerikkalaiset soijanviljelijät panivat vauhtia Trumpiin, kun Kiina siirsi soijaostonsa Brasiliaan. Torstaina Kiina, joka on ostanut puolet Yhdysvaltain soijasta, lupasi palata hankkimaan soijansa Yhdysvaltain maajusseilta. Sellainen sirkus alkaa avata silmiä jopa Trumpin uskollisessa äänestäjäkunnassa.

"Kuningas on alasti"

Toivottavasti viime torstain huopputapaaminen Etelä-Koreassa avasi maailman silmät huomaamaan, että kuningas on alasti. Tähän asti on vaikuttanut siltä, että koko maailma on järjestäytynyt Trumpin ja hänen uhonsa, uhkailunsa ja oikkujensa ympärille. Nyt on aika huomata, että ei ehkä sittenkään. Kyllä maapallo oppii pyörimään ilman häntäkin.

Totta kai Yhdysvallat on Trumpin huuhailuista huolimatta yhä maailman vahvin sotilaallisesti, taloudellisesti ja teknologisesti. Se onnistui vapauttamaan israelilaiset panttivangit, ja se on investoinut käsittämättömiä jättisummia pitääkseen itsellään tekoälyn etumatkan. Mutta demokratian malliksi Yhdysvalloista ei enää ole. Demokratian soihdunkantaja on nyt eittämättä Eurooppa.

Trumpin vihollinen, maailmankauppa, on Trumpin kaikesta temppuilusta huolimatta jatkanut tänä vuonna kasvuaan, tosin pitkälti ennakko-ostojen takia, mutta pientä kasvua nähdään maailmankauppajärjestö WTO:n mukaan vielä ensi vuonnakin. Globalisaatio muuttaa nyt muotoaan ja organisoituu uudelleen ja entistä viisaammin. Vapaakauppaa ei kovin helposti nujerreta, sillä sen edut ovat kuitenkin suuremmat kuin sen haitat.

Trumpilla ei todellakaan ole oikeita kortteja hyppysissään; sen paljasti tapaaminen Xi Jinpingin kanssa. Hänen täytyi nöyrtyä, lähteä tapaamaan kilpailijaansa ja laskea asettamiaan tulleja harvinaisten maametallien saamiseksi. Seuraava näytös nähdään Brasiliassa pidettävässä COP30-kokouksessa. Siellä nähdään, että myös ilmastonvastaisessa taistelussa voiton vie tämä samainen Kiina.

Trumpin lasketusti vain 170 sanan sanavarastoon mahtuu tullitariffin lisäksi myös hänen uusi suosikkinsa ”hoax”, petkutus. Sitähän ilmastonmuutos on Trumpin mielestä. Hänen vaikutuksestaan ikävä kyllä muukin maailma on laskenut kunnianhimonsa tasoa taistelussa, Eurooppa mukaan lukien. Jopa Yhdysvaltain esitaistelija Bill Gates on siirtynyt rahoittamaan maailman köyhiä maita ilmastonmuutoksen sijasta.

Mutta Kiinapa puolestaan sijoittaakin nappulansa juuri teknologiaan taistelussa ilmastonmuutosta vastaan. Se on jo dominoivassa asemassa sähköautojen, akkujen ja aurinkopaneelien osalta, mutta epäilemättä kohta myös pienten ydinenergialaitosten, maalämmön ynnä muun tulevaisuuden energiantuotannon osalta.

0:58 Katso video: Trump ja Xi tapasivat – tällaisia olivat kättelyt ennen ja jälkeen neuvottelujen.

Tartutaan tilaisuuteen

Trump puolestaan jatkaa lyhytnäköistä politiikkaansa porskuttaen ja vapauttaa koko tilan Kiinalle – mutta yhtä lailla hyvän osan siitä myös Euroopalle, jos vain osaisimme tarttua tilaisuuteen! Eurooppa on jo ottanut harteilleen Ukrainan tukemisen, ja sen varustautuminen kohti yhteistä omaa puolustusta on lähtenyt käyntiin.

Mutta nyt olisi otettava tosissaan itseään niskasta kiinni ja pantava talous kuntoon. Siihen on kuin onkin jo valmiit ohjeet tilattuina herralta nimeltä Mario Draghi – sama mies, joka on jo kerran pelastanut Euroopan pelastamalla yhteisvaluutan, euron, kun hän oli Euroopan Keskuspankin johdossa. Nyt Draghin, viimeisen suuren eurooppalaisen, tiekartta heti esille ja täytäntöön Euroopan kaikissa pääkaupungeissa, Suomi mukaan luettuna! Avanti!