Asiantuntijat Deepseekistä: Kiinalaiset osoittivat oveluutensa "mopoversioilla"

Kiina mullisti tekoälyalan Deepseekillä. Asiantuntijat kertovat, mitkä keksinnön vaikutuksen ovat.

Deepseek tekee saman kuin yhdysvaltalainen OpenAI:n kehittämä ChatGPT, mutta vähintään kymmenen kertaa tehokkaammin, arvioi tietotekniikka-asiantuntija ja tietokirjailija Petteri Järvinen.

Käyttäjän näkökulmasta kiinalaistekoäly on hyvin samankaltainen kuin ChatGPT. Ulkoasultaan se on melkeinpä kopio. Suurin muutos on "konehuoneessa", kuten Järvinen toteaa. Olennaisena muutoksena on se, että Deepseek käyttää avointa lähdekoodia.

– Iso harppaus teknisesti koko alan kannalta.

Samoilla linjoilla on myös Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) asiantuntija Peppiina Huhtala. Hän vastaa EK:ssa digi- ja datasääntelystä.

Huhtala käyttää Deepseekistä sanaa mullistava.

– Avaa tekoälykehityksen pelikenttää. EU:ssa on ehkä ollut se käsitys, että tekoälymallien kehittely on pitkälti yhdysvaltalaisten teknologiajättien dominoimaa.

Järvinen kutsuu aiemmin vallinnutta tekoälykehitystä "amerikkalaiseksi kisaksi".

Nyt tilanne muuttui ja pelikenttä on avoinna.

– Emme ole seuranneet, mitä Kiinassa tapahtuu. Olisi pitänyt, sillä tiedetään, että siellä on huippuluokan osaamista tekoälyssä. Toisin kuin Venäjällä. Venäjähän on pudonnut täysin kelkasta, mikä on Putinille kauhea päänsärky. Putin sanoi vuonna 2017, että se, joka hallitsee tekoälyä, hallitsee maailmaa.

Järvinen uskoo, että jatkossa tekoälyosaaminen painottuu Yhdysvaltojen sijaan Kiinaan sekä myös mahdollisesti Eurooppaan.

Huhtala toteaa, että eurooppalaiset yritykset voivat nyt hyödyntää Deepseekin taustalla pyörivää tekoälymallia avoimen lähdekoodin ansiosta.

2:48 MTV Uutiset kysyi Deepseekiltä Kiinan presidentistä Xi Jinpingistä. Vastauksia ei herunut.

Mopoversioilla ohi

Deepseekin lanseerauksen jälkeen maanantaina teknologiayhtiö Nvidian osakkeen arvo New Yorkin Nasdaq-indeksissä lähti syöksymäiseen 17 prosentin laskuun. Markkina-arvosta suli lähes 590 miljardia dollaria.

Tiistaina yhtiön arvo oli toipunut puoleen arvon pudotuksesta.

Järvinen avaa, mistä tämä johtui.

– Nvidia on myynyt tähän mennessä ylihintaisia, pienen auton hintaisia, prosessoreita.

Kyseisillä prosessoreilla puolestaan koulutetaan tekoälymalleja. Mistään pienestä määrästä prosessoreita ei ole kyse, sillä niitä tarvitaan tuhansia, Järvinen kertoo.

– Yhtäkkiä kiinalaiset kertovatkin, että ei niitä tarvitakaan. Voidaan tehdä ihan näillä mopoversioilla.

Huhtala avaa lisää mopoversioista.

– Kiinalaiset olivat ovelampia ja keksivät käyttää Nvidian vanhempia mikrosiruja kehittääkseen tehokkaamman tekoälymallin.

Lähikuva Nvidian grafiikkasuorittimesta.AFP / Lehtikuva

Nvidian uudemmat ja kehittyneemmät teknologiat ovat Kiinan pakotelistalla.

Deepseekin kehittäjä on kiinalainen 39-vuotias mateematikko Liang Wenfeng. Hänestä voit lukea lisää alla olevasta linkistä.

Kokonaisuudessaan tekoälyalalle Deepseekin lanseeraus on Järvisen mukaan hyvä uutinen.

OP Ryhmän päästrategi Lippo Suominen arvioi tiistaina Kymmenen uutisissa, että "juuri tekniikan halpeneminen on se hyvä uutinen, jonka Deepseek tuo mukanaan".

Yritys tuo alalle lisää kilpailua, laskee tekoälyn hintaa ja vähäisemmän energiankulutuksen ansiosta myös tekee siitä aiempaa ympäristöystävällisempää, Suominen listasi.

Suomisen näkemyksistä voit lukea lisää alla olevasta linkistä.

Huhtala lisää vielä erään asian Deepseekistä.

– Käyttäjän on hyvä olla kriittinen, jos lataa Deepseekin omaan laitteeseensa. Vielä ei tiedetä, mihin Deepseekiin syötettävä data menee ja mihin sitä Kiinassa lopulta käytetään.

Järvinen suosittelee käyttämään Deepseekiä selainversiona.