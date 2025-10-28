Yhdysvaltalainen teknologiajätti Nvidia antoi tiistaina Nokialle merkittävän potin. Yhtiö sijoittaa miljardi dollaria Nokian osakkeisiin. Rahallisesti mitattuna miljardin sijoitus ei ole erityisen huimaava, mutta yhteistyö tekoälyteknologian jättiläisen kanssa avaa Nokialle mahdollisuuksia.

Inderesin analyytikko Atte Riikola pitää uutista hyvänä, mutta vasta aika näyttää, mitä Nvidian sijoitus tarkoittaa Nokian liiketoiminnalle.

– Nvidia-yhteistyön syveneminen on Nokialle sinänsä tosi hyvä asia, koska tiedetään, että tällä hetkellä on menossa huima tekoälyhuuma ja Nvidia on sen yksi johtotähti ja nyt Nokialle sataa osansa.

– Täysin sitä, mitä tämä yhteistyö tulosmielessä Nokialle tarkoittaa, on vielä vaikea arvioida.

Yhteistyöhön liittyy myös matkapuhelinverkkojen kehittämistä, ja fokuksessa on 5G-ajasta seuraava vaihe.

– Yhteistyön tarkoituksena on kehittää matkapuhelinverkkojen puolella tekoälypohjaisia radioverkkoratkaisuja 5G-syklin jälkeen, mitä tuotekehityksestä on tulossa.

Osake pomppasi

Analyytikon mukaan Nokia hyötyy tekoälyhuumasta myös oman tuoteportfolionsa kautta verkkoinfran puolella.