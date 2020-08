Vaihtoautoketjun johtaja koronan vaikutuksista: "En olisi uskonut, että voimme näin hyviä tuloksia esittää"

– Saksa on ollut näistä maista kaikkein haasteellisimmassa tilanteessa, joten siihen nähden tämä on upea kasvu.

Käytettyjen autojen kauppa on Kalliokosken mukaan uusien autojen kauppaa vakaampaa kriisistä toiseen, ja niin on käynyt myös nyt.

– Haluttiin nopeampi varaston kierto ja tällaisena aikana tuumittiin, että asiakkaita on enemmän ostamassa edullisempia autoja, Kalliokoski sanoi.

Valmiina toiseen aaltoon

Pandemian aikana on Kalliokosken mukaan keskitytty tehokkaaseen kulujenhallintaan. Lisäksi asiakkaiden ja henkilökunnan turvallisuuteen on panostettu. Hallinnossa on otettu käyttöön etätyöt.