Analyysi: Yritysten tulosraporteissa suurinta on epävarmuus, ja se voi näkyä rumasti työmarkkinoilla

Yritysten tulosraportit kertovat enemmän tai vähemmän siitä, mihin yleinen taloustilanne on menossa. Erityisesti tulevaisuuden näkymiä koskevat maininnat paljastavat, mitä yritys omalla alallaan odottaa tämän hetkisten tietojen perusteella.

Pääpointti monessa raportissa on tällä hetkellä epävarmuus.

– Geopoliittinen epävarmuus, korkeat korot ja matala kuluttajaluottamus on monimutkaistanut toimintaympäristöämme. Olemme huomanneet asiakkaiden lykkäävän erityisesti suurempia investointipäätöksiään, kirjoittaa lastin- ja kuormankäsittely-yritys Cargotecin toimitusjohtaja Casimir Lindholm tulosraportissa.

Ei suurta epäuskoa hyvään käänteeseen

Raporteista ei kuitenkaan paista epäusko siihen, ettei talouskehitys kääntyisi ensi vuoden aikana lievään kasvuun, kuten on ennustettu. Samalla inflaation pitäisi helpottaa.

Konepajapuolella on odotuksia siihen, että suuria, arvokkaita tilauksia tehtäisiin lähitulevaisuudessa, kunhan asiakkaiden usko tulevaisuuteen vahvistuu ja investointeja on mahdollista tehdä.

– Satamaratkaisujen myyntiputkessa on kaikenkokoisia projekteja, ja odotamme kolmannen neljänneksen jäävän tilausten osalta vuoden 2023 heikoimmaksi neljännekseksi, Konecranes raportoi.

Jos tilauksia tulee ensi vuoden puolella alalla kuin alalla hyvin, taloudessa on silloin käsillä mainio käänne parempaan.

Uhkiakin on

Suomessa erityisesti metsäyhtiöiden tulokset tippuivat, kun suhdanne on niille erityisen huono alhaisen kysynnän ja korkean puun hinnan vuoksi.

Metsäyhtiöt eivät ole kuitenkaan varoitelleet uusista, suurista leikkauksista toimintaansa, vaikka tehostamistoimia on monilla käynnissä.

Verkkolaitevalmistaja Nokia kertoi sen sijaan viime viikolla jättimäisestä, jopa 14 000 työntekijä vähennysuhasta seuraavan kolmen vuoden aikana. Suomessa vähennysuhka on lähes 450 henkilöä.

Nokiakin sanoo pitkän aikavälin näkymiensä olevan lupaavia, mutta käänteen ajankohta on vielä epäselvä. Sen takia suuret säästötoimet.

Analyytikko: Nokia on pakkoraossa – "Ei ole muuta vaihtoehtoa"

Jotkut leikkaavat jo

Euroopan keskuspankilla vaikuttaa olevan sama toivo mielessä, kun tänään päätettiin lopettaa ohjauskorkojen nosto. Korkojen laskuun on kuitenkin vielä aikaa, ellei euroalueen data muuta jatkossa kerro.

– Olemme riippuvaisia datasta. Jopa keskustelun käyminen korkojen leikkauksesta on täysin ennenaikaista. Viestimme on, että meidän pitää olla vakaita. Tämän päivän päätös on se, että pidämme korot ennallaan, EKP:n pääjohtaja Christine Lagarde sanoi tiedotustilaisuudessa.