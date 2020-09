Vertaistukiryhmän perustaja Joni Savolainen on kärsinyt koronaoireista jo 200 päivää – "Osalle on annettu psykiatrisia diagnooseja sen takia, että nämä oireet ovat niin outoja"

Keväällä testaamiskynnys oli korkea, joten moni saattoi sairastaa taudin ilman testitulosta. Osalla monenkirjavat vaivat ovat pitkittyneet. Savolainen on perustanut oireisille vertaistukiryhmän, jossa on nyt jäseniä yli kolme tuhatta.

"Osa terveydenhuollosta ei ole tajunnut tämän taudin moninaisuutta"

– Osa on otettu ja osa ei ole otettu. Osalle on annettu psykiatrisia diagnooseja sen takia, että nämä oireet ovat niin outoja. Sanotaanko näin, että osa terveydenhuollosta ei ole tajunnut tämän taudin moninaisuutta. 10-30 prosenttia voi saada tämän pitkittyneen muodon tästä koronasta.

HUS:sta kerrotaan, että faktatietoa näistä potilaista on toistaiseksi liian vähän. Esiin on nostettu myös kysymys siitä, että mitkä vaivat liittyvät koronaan ja mikä sitten on jotain ihan muuta – esimerkiksi psykosomaattista, koronan ulkopuolista oireilua? Asiantuntijan mukaan pitkittyneet oireet on syytä ottaa vakavasti.