Professori: Suomessa voi olla jopa kymmeniä tuhansia pitkittyneeseen koronaan sairastuneita – nämä riskitekijät altistavat taudille

Muutama oire yli muiden

Useita riskitekijöitä

– Jos on esimerkiksi yli viisi oiretta akuutissa vaiheessa, niin riski on suurempi pitkäkestoiseen covidiin.

Myös muita yhteyksiä on tutkittu laajasti. Tutkimusten perusteella on löydetty tiettyjä riskitekijöitä.

– On todettu, että pitkään jatkuva covid on yhteydessä korkeampaan ikään, mutta tätä kuitenkin esiintyy myös jopa lapsilla ja nuorilla aikuisilla. Pitkäkestoinen covid on yhteydessä painoindeksiin eli jos painoa on enemmän, niin riski on hivenen suurempi. Myös naisilla tämä on tavallisempi kuin miehillä.