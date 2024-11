Väestöliiton kysely: Kotityöt eivät mene parisuhteissa läheskään tasan eivätkä miehet ole aina valmiita seksiin

"Mahtaa olla siistiä"

Perhebarometrissä on kysytty ihmisten omia arvioita. Jos naisten ja miesten arviot siitä, kuinka suuren osan he hoitavat kotitöistä ja lastenhoidosta laskee yhteen, saa tulokseksi 110 prosenttia.

"Seksiä kuuluu olla"

Perhebarometrissä on tutkittu tänä vuonna monia seksiin liittyviä teemoja. Sorsa sanoo, että perinteisesti haluttomuutta on pidetty ongelmana.

– Jos halukkuus on matalaa, se on ongelma. Ja jos se on hyvin korkeaa, sekin on ehkä ongelma. Mutta tässä tutkimuksessa, kun me kysyimme ihmisiltä, niin riippumatta siitä, mikä halukkuuden taso oli, ihmiset olivat pääosin tosi tyytyväisiä.