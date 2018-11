Kansa haluaa pitää perhevapaiden jakamisen päätösvallan itsellään – "Lopetetaan turha lässytys feminismistä ja tasa-arvosta"

Video: Perhevapaista on väännetty peistä jo pitkään. Huomenta Suomessa aihetta käsiteltiin helmikuussa.

"Tilastoniilot ajavat miehille pakkoa"

Kantaa perusteltiin muun muassa sillä, että perheiden tilanteet ovat hyvin erilaisia, ja perheiden pitäisi itse saada päättää, kumpi vanhemmista on kotona lapsen kanssa ja kuinka kauan.

– Perheen oma halu ja tahto on tärkein ja asiantuntijuus omaan tilanteeseen paras. Tilastoja voidaan tehdä, mutta tästä ei pidä tehdä tasa-arvoasiaa. Lapsen etu edellä ja sen tietää parhaiten perhe. Tärkeintä on se, että lapsen kanssa on vapaalla se, jonka poissaolo töistä aiheuttaa vähiten haittaa perheelle pidemmällä aikajaksolla, eräs vastaajista kommentoi.