Kiinnitä tähän huomiota ennen petipuuhia – lopputuloksena nautinnollisempaa seksiä

Rentoutuminen on avainasemassa seksistä nauttimiseen. Jos kesken yhdynnän ajautuu ajattelemaan likaisia pyykkejä tai olohuoneen nurkkaan koottuja tavarapinoja, on vaikea keskittyä hekumoimaan kumppanin kosketuksesta.

– Tutkimusten mukaan epäjärjestys tappaa libidon. Sotkuinen ja epäjärjestyksessä oleva tila voi aiheuttaa stressiä, mikä ei ole hyvä seksielämällemme, toteaa seksikouluttaja Portia Brown The Guardianin haastattelussa.

Esimerkiksi Personality and Social Psychology Bulletin -julkaisussa esitellyssä tutkimuksessa havaittiin, että niillä naisilla, joiden koti oli epäjärjestyksessä, oli suuremmat kortisolitasot kuin siistissä kodissa asuvilla. Kortisoli on stressiin liitetty hormoni. Stressi puolestaan on yksi tunnetuista seksihalujen tappajista.