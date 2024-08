Vaarallinen trendi nostamassa päätään? Tamperelaisfestareilla ilmiö näkyi hotellissa ja kaduilla: "Ollaan nyt vähän odottavalla kannalla"

Mikä ilokaasu? Ilokaasu eli dityppioksidi on typen happiyhdiste eli typen oksidi, ja se on väritön kaasu. Ilokaasua käytetään lääketieteessä esimerkiksi kivunlievityksessä ja nukutusaineena leikkauksissa.

Kaasua käytetään myös elintarvikkeiden aerosolipakkauksissa.

Ilokaasua myyvät yritykset kertovat käyttävänsä kaasua kermasifonien patruunoissa.

Kaasua käytetään lisäksi autourheilussa, sillä se lisää polttomoottoreiden tehoa hetkellisesti.

Ilokaasua voidaan käyttää myös päihteenä sen aiheuttaman lyhytkestoisen päihtymistilan vuoksi.

Lain mukaan ilokaasua ei saa myydä päihdetarkoitukseen.

Ilokaasu luokitellaan kaasumaiseksi opiaatiksi, jonka päihdekäytössä vaarana on sekä psyykkisen että fyysisen riippuvuuden kehittyminen.

Heliumin imeminen ilmapallosta ”akuankkaäänellä” puhumiseksi ei vaikuta samoin kuin ilokaasun käyttö, mutta suurina määrinä hengitettynä helium voi syrjäyttää hapen verestä. Lähteet: Päihdelinkki, Duodecim, Tukes ja HUSin Myrkytystietokeskus.