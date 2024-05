Useat ihmiset saaneet ilokaasusta hermosto-oireita – vaurio voi olla pysyvä

Niiden mukaan ilokaasun päihdekäyttö on lisääntynyt erityisesti nuorten keskuudessa ja se näkyy katukuvassa tyhjinä ilokaasusäiliöinä.

– Erityisesti nuoria käyttäjiä tavoitellaan markkinoimalla ilokaasua some-kanavissa. Vaikka ilokaasua voi tilata ulkomaisista verkkokaupoista, päihdekäyttöön tilaaminen on kiellettyä. Ulkomaisten verkkokauppojen viranomaisvalvonta on hankalaa. Tämän vuoksi ilokaasun laiton katukauppakin on lisääntynyt, sanoo Tukesin kemikaalituotteiden valvonnasta vastaavan ryhmän päällikkö Jouni Räisänen tiedotteessa.