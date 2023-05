14-vuotias löydettiin kuolleena koulun vessasta Ruotsissa – tämä hengenvaarallisesta päihdetrendistä tiedetään Suomessa

Kuivashampoota voi käyttää huoletta, kun sitä käyttää oikein. Väärin käytettynä se on vaarallista.



– Butaanikaasussa on erityistä se, että yksikin käyttökerta voi osoittautua hengenvaaralliseksi. Se on mielestäni pikemminkin myrkky kuin päihdeaine, sanoo Ruotsin Myrkytystietokeskuksen ylilääkäri Erik Lindeman TV4:n haastattelussa.