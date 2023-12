Vaalikone: Asiantuntijoilta kolme havaintoa – "Kyllä mahdollisuudet menisivät"

Uudet Nato-kysymykset

Uutta tällä kertaa on se, ettei ehdokkailta kysytty, tulisiko Suomen liittyä Natoon vai ei.

– Siellä on kyllä väittämä, joka kuuluu että Nato-jäsenyydessä ei ole Suomen kannalta mitään haittapuolia. Mutta totta kai tämä on aika dramaattisestikin muuttunut, jos miettii presidentin valtaoikeuksien näkökulmasta, että me olemme nyt puolustusliiton jäsen.