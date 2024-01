Nimi, numero, naama, mutta mitä muuta? Näin kansa kommentoi MTV:lle vaalijulisteita ja sitä, millaisen presidentin he haluavat

Ennakkoäänestys alkaa ylihuomenna keskiviikkona 17.1., eikä varsinaiseen äänestyspäiväänkään ole kuin vajaat kaksi viikkoa. Vaalipäivä on sunnuntai, 28.1.

Jos yksikään ehdokas ei saa ensimmäisellä kierroksella tarpeeksi ääniä, toinen äänestyskierros on 11. helmikuuta.

"Kaikki näyttävät presidentiltä, mutta minkä maan?"

Anna Rego kertoo, että niistä on lopulta aika vaikea saada mitään käsitystä ehdokkaasta.

– Siellä on se nimi, siellä on se numero ja siellä on se naama, mutta siitä ei näe periaatteessa sen enempää ihmisistä, Rego toteaa MTV Uutisten haastattelussa.