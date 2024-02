Sami Borg: Stubbin ja Haaviston kannatustilanteen tiukentuminen lisää äänestysintoa

Borgin mukaan kannatustilanteen tiukentuminen vaikuttaa monen ihmisen kohdalla siihen, onko tällä sellainen tunne, että omalla äänellä on merkitystä.

– Mitä tiukempi vaali on, sitä useampi kokee, että omalla äänellä voi olla ratkaiseva vaikutus, Borg sanoo.

Vaalipäivä kysymysmerkki

Westinen toteaa, että valitseminen kahden ehdokkaan väliltä on helpompaa kuin useasta ehdokkaasta. Hän nostaa esiin myös ykköskierroksella puhuttaneen ilmiön eli taktisen äänestämisen.

– Meillä on yleensä presidentinvaaleissa kakkoskierroksella nimenomaan ennakkoäänestys vetänyt, ja siihen on tietysti luonnollinen syy. Yli puolet ykköskierroksen äänestäjistä voi käydä uusimassa kantansa kakkoskierroksella, ja silloin se on helppo tehdä jo ennakkoon, Borg kertoo.