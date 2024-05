Näin puolueet eroavat MTV:n eurovaalikoneen Gaza-kysymyksessä – kokoomusehdokkaat erimielisiä

Jokainen vaalikoneeseen vastannut vasemmistoliiton ehdokas on täysin samaa mieltä väitteen kanssa.

– Israelin hallinto on toistuvasti osoittanut, ettei se välitä kauniista puheista. Siviilien turvaamiseksi ja joukkotuhon lopettamiseksi täytyy laittaa kova kovaa vastaan, Lauri Lindén (vas.) perustelee.

– Niin kauan kun Gazan hirvittävää tilannetta ei ole saatu ratkaistua, ei EU ole tehnyt riittävästi. Gazassa on menehtynyt yli kymmenen tuhatta lasta, Maria Ohisalo (vihr.) sanoo.

Hallituspuolueet perussuomalaiset ja kristillisdemokraatit ovat keskimäärin jokseenkin sitä mieltä, että EU on tehnyt riittävästi. Moni kirjoittaa sodan alkaneen terroristijärjestö Hamasin lokakuun hyökkäyksestä ja tuomitsee jyrkästi Hamasin toimet.

– Kaikki alkoi lokakuussa Hamasin hyökkäyksestä Israeliin. Israelille on täysi oikeus puolustautua. Siviilien kärsimystä ei kuitenkaan voi seurata sivusta. EU on tehnyt sen, mihin se tässä tilanteessa kykenee, Mika Aaltola (kok.) toteaa.

– Gazassa on meneillään kansanmurha, jota kansainvälinen yhteisö ei voi enää katsoa sivusta. Israel on painostettava välittömään tulitaukoon ja humanitaarinen apu on saatava Gazaan ensitilassa, Aura Salla (kok.) linjaa.