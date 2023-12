Vaalikone: Näin moni kannattaa naisten asevelvollisuutta – ydinaseet ja Nato-tukikohta jakavat ehdokkaiden mielipiteitä

Ydinaseiden tuominen Suomen maaperälle Nato-jäsenyyden myötä on epätodennäköistä, mutta mahdollista.

Tasavallan presidentillä on paljon vaikutusvaltaa siihen, miten Suomi suhtautuisi tilanteeseen, jossa Nato haluaisi ydinaseita Suomeen syystä tai toisesta sijoittaa.

– Ydinasepelote kuuluu keskeisenä osana Naton Suomellekin tarjoamaan ennaltaehkäisevään suojaan. Mielestäni meidän ei kannata ennalta rajata pois mitään sen osa-aluetta. Olemme menneet Natoon ilman rajaavia ennakkoehtoja. Meidän on mielestäni oltava täysipainoinen ja täysivaltainen jäsenmaa. Esimerkiksi ydinaseiden kuljetus Suomen läpi ei tarkoita niiden pysyvää sijoittamista Suomeen, Stubb perustele.

– Jos yhteisen puolustuksen tai pelotteen toteuttaminen edellyttäisi tällaista, on vaikea nähdä, että Suomen olisi siitä viisasta kieltäytyä, Halla-aho toteaa.

Moni tavoittelisi Nato-tukikohtaa

Nato-jäsenyyden myötä on spekuloitu myös sillä, voisiko puolustusliitto sijoittaa Suomeen oman tukikohdan, jonne muut jäsenmaat lähettäisivät sotilaitaan.

– Suomen kannattaa olla aktiivinen Naton pysyvien toimintojen, kuten esikunta- ja tukikohtarakenteiden sekä muiden johtamisjärjestelmän osien ja osaamiskeskusten tavoittelussa. Samalla on muistettava, että liittokunnassa päätökset tehdään yhteisen puolustuksen edun pohjalta. Esimerkiksi uusien tukikohtien perustaminen on pitkän valmistelun tulos, eikä lähiaikoina ole todennäköistä, että niitä perustettaisiin Suomeen, Rehn toteaa.

Naisten asevelvollisuus saa kannatusta

– Tämä on tasa-arvo ja turvallisuuskysymys. Puolustusvoimissa pitkän aikavälin tavoite on saada sotilaallisen maanpuolustuksen tehtäviin ikäluokan parhaat, valitsijayhdistyksen voimin kampanjoiva Mika Aaltola toteaa.

Ahvenanmaan demilitarisointi jakaa kannat

– Tärkeintä on tässä hetkessä taata Ahvenanmaan turvallisuus kaikissa tilanteissa. Olennaista on keskustella liittolaisten kanssa, miten puolustus toteutetaan. Ahvenanmaan puolustuksen tulee olla osa Naton puolustussuunnittelua. Demilitarisaation historia luo omat haasteensa Ahvenanmaan puolustussuunnittelulle. On välttämätöntä, että mitään ratkaisuja ei tehdä ahvenanmaalaisten ylitse, Haavisto perustelee.