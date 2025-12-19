Käräjäoikeuden mukaan mies oli ainakin jonkin verran perehtynyt etukäteen siihen, kuinka toisen ihmisen voi surmata.

Ahvenanmaan käräjäoikeus on jättänyti syyntakeettomana tuomitsematta rangaistukseen miehen, jota syytettiin Lumparlandissa heinäkuussa tehdystä murhasta. Oikeus antoi tuomionsa tänään.

Oikeuden mukaan mies puukotti nukkumassa olleen veljensä hengiltä perheen kesämökillä. Tekoon puuttuneet miesten vanhemmat saivat tilanteessa viiltohaavoja käsiinsä ja käsivarsiinsa.

Oikeus katsoo, ettei surma johtunut hetken mielijohteesta ja että se oli toteutettu erityisen raa'alla ja julmalla tavalla.

Oikeuden mukaan mies oli surmaa edeltävänä päivänä tuonut salaa mökille teossa käyttämänsä veitsen ja päälleen pukemansa mustan vaatetuksen.

– Hän on ainakin jonkin verran perehtynyt etukäteen siihen, kuinka toisen ihmisen saa hengiltä, mitä seurauksia teosta voi olla ja miten niitä voi välttää, tuomion perusteluissa sanotaan.

Käräjäoikeus katsoi 45-vuotiaan miehen syyllistyneen murhaan ja kahteen vammantuottamukseen. Mielentilatutkimuksen perusteella mies oli tekoaikaan syyntakeeton eli ei ymmärtänyt tekoaan. Syyntakeettomana hänet jätettiin tuomitsematta rangaistukseen. Mies on määrätty tahdosta riippumattomaan hoitoon.

STT ei julkaise syyntakeettomana tuomitun nimeä.