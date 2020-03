Uutta tietoa salakavalasta koronaviruksesta: "Sitä voi tartuttaa oireettomanakin, jo samassa tilassa oleskelu saattaa riittää"

– Kyllä tämänhetkisten tietojen perusteella voi. Tästä on totta kai ollut epäselvyyttä aluksi, kun virus oli tuntematon, eikä tiedetty, miten se käyttäytyy. Mutta nyt alkavat tutkimustulokset tarkentua. Virusta voi tartuttaa päivää – ehkä jopa kolmea päivää aikaisemmin (ennen oireita), kertoo johtajaylilääkäri Päivi Metsäniemi Ylioppilaiden terveydenhuoltosäätiöstä.

On täysin mahdollista, että tartunnan saanut henkilö ei saa oireita missään vaiheessa, mutta on silti saattanut tartuttaa tautia eteenpäin.

– Saattaa olla, että joillakin ihmisillä tauti menee kokonaan ohi ja he eivät välttämättä itse tiedä sairastaneensa, mutta ovat saattaneet olla jonkin aikaa tartuttavassa vaiheessa. Tämä nimenomaan tekee tartuntaketjujen tunnistamisen hankalaksi tässä tilanteessa, Metsäniemi sanoo.

"Jo samassa tilassa oleskelu voi riittää"

– Siitä eivät ole kaikki asiantuntijatkaan vielä ihan yksimielisiä. Jotkut ovat sitä mieltä, että voimakkaat oireet, kuten pärskiminen ovat niitä, mitkä välittävät tartuntaa, mutta joidenkin mielestä samassa tilassa oleminekin saattaa riittää. Maailmalta kuuluu uutisia Kiinasta ja Saksasta, jossa ihminen, joka on ollut aivan oireeton, on myöhemmin todettu viruksen kantajaksi. Eli tämä on aivan mahdollista, mutta onneksi se ei ole valtaa pitävä tartuntareitti, täydentää Helsingin yliopiston epidemiologi Anna Keski-Rahkonen.