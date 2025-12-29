Nyrkkeilytähti Anthony Joshua on joutunut auto-onnettomuuteen, jossa on menehtynyt kaksi ihmistä. Joshua itse selvisi lievillä vammoilla. Onnettomuus tapahtui Nigeriassa.
Asiasta kertoo muun muassa Daily Mail.
Median mukaan Joshua oli Lexus-merkkisen auton kyydissä, kun se törmäsi pysäköityyn kuorma-autoon moottoritiellä Nigeriassa. Daily Mail on julkaissut kuvia, joissa Joshua istuu auton takapenkillä kolarin jälkeen.
Myös BBC:n mukaan onnettomuudessa on menehtynyt kaksi ihmistä. Median mukaan Joshua on viety sairaalaan.
Joshua otteli juuri ennen joulua sometähti-nyrkkeilijä Jake Paulia vastaan. Hän tyrmäsi Paulin 19. joulukuuta Miamissa. 36-vuotias Joshua on entinen kaksinkertainen nyrkkeilyn raskaansarjan maailmanmestari.