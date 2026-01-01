Rajussa kolarissa osallisena ollut Anthony Joshua on päässyt pois sairaalasta.

Asiasta kertoi BBC.

Joshua joutui maanantaina auto-onnettomuuteen, jossa menehtyi kaksi ihmistä. Kolarissa kuolleet Latif Ayodele ja Sina Ghami olivat Joshuan läheisiä ystäviä ja taustatiimin jäseniä.

Kyydissä ollut Joshua selvisi kolarista ilman vakavia vammoja.

– Levätkää rauhassa Latz ja Sina. Tulemme kaipaamaan teidän energiaanne ja lojaalisuuttane monien muiden hienojen ominaisuuksien lisäksi. Rukoilen voimia heidän perheilleen, ystävilleen ja tietenkin AJ:lle näinä vaikeina aikoina, Joshuan promoottori Eddie Hearn kirjoitti Instagram-tilillään.

Mediatietojen mukaan Joshua vieraili äitinsä kanssa heti sairaalasta päästyään Lagosin hautaustoimistossa hyvästelemässä traagisesti menehtyneet ystävänsä.